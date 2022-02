Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wordle , de online woordpuzzel die wereldwijd enorm populair is geworden, is nu officieel eigendom van en wordt beheerd door The New York Times.

De maker, Josh Wardle,verkocht het een paar weken geleden . Als gevolg hiervan heb je er nu toegang toe via een nieuwe URL: https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html .

Hoewel Wardle beloofde dat strepen, percentages en gokverdelingen behouden zouden blijven bij de verkoop en overgang naar The New York Times, hebben veel gebruikers problemen gemeld. Pocket-lint-reporters merkten zelfs op dat hun spelreeksen nu als "1" werden weergegeven, hoewel ze verschillende games op rij hadden gewonnen, wat betekent dat er duidelijk een probleem is met de manier waarop spelersstatistieken worden overgedragen van de oude naar de nieuwe versie. Eerder zei The New York Times dat het je spelstatistieken automatisch zou overzetten naar Wordle's nieuwe thuis op The New York Times Games, zonder dat jij er iets aan hoeft te doen.

Dit is wat een pagina met veelgestelde vragen van The New York Times nu stelt over hoe de overdracht van statistieken zou moeten werken:

"We hebben je spelstatistieken automatisch overgebracht naar de nieuwe thuisbasis van Wordle op de New York Times Games. Als je gegevens er een beetje anders uitzien dan je je herinnert, zorg er dan eerst voor dat je de game opent op hetzelfde apparaat en dezelfde browser die je eerder hebt gebruikt. Je gamegegevens zijn lokaal opgeslagen in uw browser en uw statistieken worden automatisch overgedragen zonder enige extra actie van uw kant. Voor nogal wat Verge-schrijvers is dit niet het geval geweest. Sommigen hebben op de stats-knop geklikt om een volledig schone lei te zien, zonder streak of statistieken. Men kan zien hoeveel games ze hebben gespeeld en hun winstpercentage, maar hun streak lijkt te zijn gereset. En een van onze gelukkige medewerkers ervoer een vreedzame machtsoverdracht, waardoor ze hun streak en statistieken konden behouden. "

De New York Times onthulde ook in een tweet dat het merkte dat er strepen verschijnen als reset, en het onderzoekt de zaak actief.

Hallo Woordzoekers! We zijn ons ervan bewust dat uw "huidige reeks" vandaag is gereset. Ons Games-team doet momenteel onderzoek. Blijf op de hoogte voor meer #Wordle- updates. — NYTimes Woordspel (@NYTimesWordspel) 10 februari 2022

De krant heeft ook enkele kleine wijzigingen in het spel aangebracht. Het schreefloze lettertype in de titel ziet er nu erg NYT-achtig uit. Er is ook een nieuw menu in de linkerhoek dat je kunt openen om toegang te krijgen tot andere games van The New York Times. En natuurlijk zijn de hulp- en Twitter-links in Wordle nu open voor de eigen accounts van The New York Times in plaats van die van maker Josh Wardle.

