Volgens de nieuwe Britse wet moeten pornosites robuuste leeftijdsverificatie toevoegen

(Pocket-lint) - De Britse regering gaat nieuwe wetgeving invoeren om pornowebsites te dwingen echte leeftijdsverificatiemaatregelen te gebruiken als ze in het VK willen opereren.

Op dit moment hebben velen slechts een simpele pop-up waarin wordt gevraagd of een gebruiker 18 jaar of ouder is, maar één tik is voldoende om vervolgens expliciete inhoud te bekijken.

De nieuwe wet, die deel uitmaakt van de aanstaande onlineveiligheidswet van de regering, verbiedt het bekijken van sites in het VK, tenzij ze een methode voor leeftijdsverificatie gebruiken, zoals creditcardinvoer of een verificatieservice van derden.

Dit is om kinderen te beschermen tegen toegang tot ongepaste afbeeldingen en video's, beweert het.

De "Online Safety Bill" zal in de "volgende paar maanden" worden afgerond en aan het parlement worden voorgelegd, aldus de BBC. Het zal dan een meerderheid van stemmen van parlementsleden nodig hebben om tot wet te worden gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de regering soortgelijke maatregelen voorstelt. In het begin van de jaren 2010 overwoog het zelfs om internetpornografie in het VK volledig te verbieden , met het idee dat ISP's pornosites bij de bron zouden blokkeren, net zoals ze doen met torrent-download-URL's, zoals Pirate Bay.

Dat werd echter nooit breed gedragen en uiteindelijk ongedaan gemaakt.

Over de nieuwe voorstellen zei Chris Philp, minister van Digitale Economie: "Ouders verdienen de gemoedsrust dat hun kinderen online worden beschermd tegen dingen die geen kind zou mogen zien."

Geschreven door Rik Henderson.