Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Starlink, de satelliet-internetservice van SpaceX , introduceert een snellere laag genaamd Starlink Premium, die is gericht op "kleine kantoren, winkelpuien en supergebruikers over de hele wereld".

Voor het eerst aangekondigd door SpaceX-oprichter Elon Musk , heeft het nieuwe aanbod een grotere krachtige antenne en claimt snelheden tussen 150 Mbps en 500 Mbps (20 ms tot 40 ms latentie). Ter vergelijking: de standaardlaag biedt snelheden van 50 Mbps tot 250 Mbps (20 ms tot 40 ms latentie). Premium zou ook de uploadsnelheden verdubbelen tot 20 Mbps tot 40 Mbps, vergeleken met 10 Mbps tot 20 Mbps voor de standaardlaag. Naast hogere snelheden beweert Starlink dat zijn Premium-service beter zal presteren in "extreme weersomstandigheden".

Premium-klanten krijgen zelfs toegang tot 24/7 ondersteuning.

Maar die snelheden en voordelen zijn niet gratis. Natuurlijk is Starlink Premium geprijsd, nou ja, zeer premium. Het high-end niveau kost $ 2.500 voor de antenne en $ 500 per maand voor service, terwijl de standaard Starlink-service slechts $ 499 is voor de hardware en $ 99 per maand. Er is ook een aanbetaling van $ 500 om een Premium gerecht te reserveren. U kunt de leveringen verwachten in het tweede kwartaal van 2022.

Raadpleeg onze gids voor meer informatie over Starlink, waar het beschikbaar is en hoe het werkt:

Geschreven door Maggie Tillman.