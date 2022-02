Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The New York Times - bekend van onder meer The Crossword puzzle - heeft aangekondigd dat het een van 's werelds populairste woordspelletjes en culturele fenomenen heeft verworven: Wordle.

Wordle is een browsergebaseerd woordraadspel, zonder app om te downloaden. Je bezoekt gewoon een website en kunt gratis beginnen met spelen. De game geeft je in feite zes kansen om een woord van vijf letters te raden, en elke dag wordt de pagina bijgewerkt met een nieuw woord. Het woord is hetzelfde voor alle spelers over de hele wereld.

Josh Wardle, een software-engineer uit Brooklyn, heeft de game voor zijn partner gemaakt, zodat ze de tijd konden doden tijdens de pandemie. Uiteindelijk bracht hij Wordle afgelopen oktober publiekelijk uit, en het heeft al miljoenen dagelijkse spelers.

In haar aankondiging merkte The New York Times op dat het The Crossword in 1942 lanceerde en sindsdien The Mini Crossword, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles en Vertex heeft geïntroduceerd, die allemaal meer dan 500 miljoen keer werden gespeeld in 2021. Door Wordle te kopen , The New York Times beweerde dat het "elke dag meer oplossers met puzzels wil vermaken - vooral in deze angstige tijden".

The New York Times zei dat het Wordle heeft overgenomen voor een "lage zeven cijfers".

Een update over Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) 31 januari 2022

Wardle zei in zijn eigen verklaring dat hij The New York Times al lang bewondert en dat de waarden van de krant overeenkomen met die van hem. "Deze stap voelt heel natuurlijk voor mij", zei hij. Wardle legde ook uit dat de enorm populaire game "een beetje overweldigend" voor hem was, aangezien hij de enige persoon is die de hele game runt.

Als je je afvraagt of Wordle ineens geld gaat kosten om te spelen, The New York Times heeft bevestigd dat het gratis te spelen blijft voor nieuwe en bestaande spelers, en dat er geen wijzigingen worden aangebracht in de gameplay. Wardle werkt ook aan het behouden van de bestaande overwinningen en streak-gegevens van spelers zodra het spel naar zijn nieuwe thuis verhuist.

Geschreven door Maggie Tillman.