TikTok laat makers betaalde abonnementen testen

(Pocket-lint) - In de schoenen van Facebook , Instagram en Twitter heeft Tiktok naar verluidt aangekondigd dat het de ondersteuning voor betaalde abonnementen test, waardoor makers hun volgers kunnen laten betalen op het korte videoplatform in ruil voor exclusieve toegang tot hun inhoud.

Volgens The Information heeft TikTok nog niet bekendgemaakt wanneer betaalde abonnementen mogelijk worden uitgerold naar alle makers op zijn app, maar sommige makers testen de functie momenteel. In een verklaring aan de media beschreef TikTok de nieuwe functie als een "concept" en dat het "altijd aan het nadenken was over nieuwe manieren om waarde aan onze gemeenschap toe te voegen en de TikTok-ervaring te verrijken".

Houd er rekening mee dat TikTok de Creator Next-hub en een fooifunctie voor videomakers biedt, dus een betaalde abonnementsoptie is niet de eerste stap in het genereren van inkomsten.

Het is nog niet bekend hoe de beloningsstructuur eruit komt te zien, maar het wordt interessant om te kijken of abonnementen kunnen werken op TikTok. Het idee dat makers hun beste video's achter een betaalmuur zouden plaatsen voor alleen abonnees, lijkt niet leuk. We kunnen ons voorstellen dat sommige makers de functie gebruiken om beelden van achter de schermen of "deel twee" video's met meer context te delen/verbergen.

Ook Instagram heeft deze week aangekondigd dat het een test van abonnementen lanceert, waarbij makers de prijs van hun abonnementsniveaus kunnen selecteren, variërend van $ 0,99 tot $ 99,99 per maand. In wezen betalen gebruikers deze maandelijkse vergoeding om toegang te krijgen tot inhoud zoals Lives en Stories die alleen voor abonnees zijn. Ze krijgen ook een paarse badge bij hun gebruikersnaam die hun status aangeeft.

Laten we ook niet vergeten dat Facebook zijn eigen versie van abonnementen voor makers heeft . En Twitter lanceerde onlangs Super Follows. Plus, er zijn schepper platforms zoals Patreon en zelfs OnlyFans , die allemaal mogelijk maken beïnvloeders hun volgelingen op te laden in ruil voor exclusieve - en soms racy - content.

Maar je moet je afvragen hoeveel abonnementen mensen nog kunnen nemen.

Geschreven door Maggie Tillman.