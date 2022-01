Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Steven Cravotta ontwikkelde vijf jaar geleden een woordspel genaamd Wordle, nee het is niet dat Wordle dat je elke dag speelt, maar ze hebben dezelfde naam.

Zoals je je misschien kunt voorstellen, zag de oude en grotendeels vergeten app van Steven de afgelopen maanden een plotselinge en enorme toestroom van interesse.

Aangezien dit Wordle- spel vele jaren ouder is dan het nieuwe Wordle, was het veilig voor Apple's recente ruiming van Wordle-klonen uit de app store.

Steven Cravotta legde op Twitter uit dat zijn app niet zo succesvol was geweest als hij had gehoopt bij de eerste release "na een paar maanden en ~ 100k totale downloads, stopte ik met updaten en promoten" en als zodanig nam het aantal af en moest de app worden verzameld stof.

Het nieuwe Wordle-spel is browsergebaseerd en heeft geen app , maar toen het aan populariteit won en talloze verhalen in de media opleverde, stroomden nieuwsgierige spelers naar de app store op zoek naar het populaire nieuwe woordraadspel.

Steven zei: "Mijn Wordle-app heeft de afgelopen 7 dagen 200.000 downloads gekregen en hij vertraagt nog niet eens."

Hier is hoe een mobiele game die ik 5 jaar geleden heb gebouwd, plotseling werd opgeblazen door The New York Times, Wall Street Journal en Jimmy Fallon.



pic.twitter.com/aun7YM80p4 — Steven (@StevenCravotta) 12 januari 2022

Plots genereerde de oude Wordle-app weer inkomsten. Niet tevreden met achterover leunen en de dollars tellen, besloot Steven contact op te nemen met de ontwikkelaar van het meer populaire Wordle, Josh Wardle, met het aanbod om de opbrengst aan een goed doel te schenken.

In de Twitter-thread onthulde Steven dat hij en Wardle het programma Boost voor jongerengeletterdheid van West Oakland hebben gekozen om donaties te ontvangen.

Josh Wardle getweet , "Steven Cravotta bereikt om me spontaan en vroegen over het doneren van de opbrengst. Hij is een klasse act en moet je hem te volgen."

