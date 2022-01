Deze afbeeldingen zijn gemaakt met AI en slechts een paar woorden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben de afgelopen jaren AI voor van alles zien worden. Die omvatten het maken van afbeeldingen van mensen die niet echt bestaan, het animeren van oude foto's van verloren familieleden en het veranderen van doodles in beeldende kunst .

Nu omvat de lijst met toepassingen voor kunstmatige intelligentie het maken van artistieke portretten met slechts een paar woorden. Met deze website kunt u binnen enkele seconden afbeeldingen maken die zijn gemaakt door kunstmatige intelligentie en op basis van de woorden die u typt. Simpel en intrigerend.

Deze afbeelding verscheen als een van de Editor's Choice-afbeeldingen op de site. Het is bedoeld als een weergave van Angry Rick Sanchez als Pixar-personage.

We kunnen hier zeker enkele van de gekke wetenschappers van Rick en Morty in het eindproduct zien.

We vinden deze leuk omdat het is alsof de kunstmatige intelligentie Clint Eastwood uit het hoofd probeerde te schilderen, maar zich niet precies kon herinneren hoe hij eruitzag. Toch is het vrij duidelijk wie het moet zijn, zelfs met slechts een blik.

Dat zijn serieus groene ogen. Het is gemakkelijk om dit portret als een duivel te zien, aangezien je gemakkelijk zou kunnen verdwalen in die intrigerende poelen van groen.

Nog een Editor's Choice-afbeelding waarop iemand heeft geprobeerd te zien wat er zou gebeuren als Half-Life-hoofdrolspeler Gordon Freeman een Star Wars-personage was. Geen koevoet, maar toch redelijk vertrouwd.

Hier is een tamelijk sinister ogend portret van The Joker. Het lachende gezicht verbergt een wereld van pijn en mentale angst.

Het zijn niet alleen mensen waar AI ook goed in is. Het kan ook portretten van mythische wezens maken.

De AI is redelijk goed in het werken met beschrijvende termen. Deze Elf is bijvoorbeeld bijzonder chagrijnig. Misschien is hij niet zo blij dat hij niet echt is en alleen wordt gecreëerd door kunstmatige intelligentie.

We waren benieuwd wat er zou gebeuren als je wat hardwarefrases in de tool zou plaatsen in plaats van beschrijvende.

Dit was het resultaat van de woorden "grafische kaart". De menselijke representatie van een GPU lijkt een beetje beschaamd met rozerode wangen. Misschien omdat ze moeilijk te krijgen is en te duur.

We stellen ons voor dat de AI een fan van Intel moet zijn met al het blauw in deze afbeelding. Blauw haar, blauwe achtergrond, teamblauw. Klinkt logisch. Dit portret toont zeker een optimistisch persoon, misschien in de hoop dat gadgets in 2022 gemakkelijker te koop zullen zijn.

Je ziet nu al hoe kunstzinnig de beelden zijn. Dus we dachten dat het leuk zou zijn om te suggereren dat de volgende afbeelding met pastelkleuren zou worden gemaakt.

Heb je je ooit afgevraagd hoe een Apple iPhone eruit zou zien als het een persoon was? Nu hoef je je niet langer af te vragen. Elegant, grijsharig en enigszins bezorgd kijkend. Dat is tenminste wat we in ieder geval zien, je zou waarschijnlijk een ander resultaat krijgen.

We moesten natuurlijk zien wat de AI zou bedenken als we onze eigen naam zouden gebruiken. We hadden iets rommeliger verwacht, maar het is nog steeds een goed beeld van hoe zaklint eruit zou kunnen zien als een persoon.

We zullen eerlijk zijn, toen we 'augmented reality' in de generatiebox typten, hoopten we op iets futuristisch, maar we veronderstellen dat dit beeld nog steeds werkt als een visie op AR.

De AI heeft goed werk geleverd door een man te creëren die er in alle eerlijkheid uitziet als een middeleeuwse cyborg. Zijn jurk lijkt te passen bij de tijdsperiode en hij heeft littekens die kunnen wijzen op implantaten. We zijn onder de indruk.

Als het world wide web een gezicht zou hebben, hoe zou het er dan uitzien? Deze AI lijkt te denken dat het zwaar getekend is. Dat is raar, maar waarschijnlijk een eerlijke weergave van de donkere kant van het web.

Voor een "regenachtige dag" maakte de kunstmatige intelligentie een beeld van een depressief uitziende kerel die tot op het bot doorweekt was in ellendig weer.

We vroegen ons af wat de AI zou denken van toekomstige plannen. Het blijkt dat ze behoorlijk versleten, gebroken en gehavend zijn. Dat is gepast, want zo voelen we ons vandaag toch.

We zijn vaak op zoek naar nieuwe patenten op opwindende toekomstige technologieën, maar we hebben zeker nog nooit een Samsung-patent gezien dat er zo uitziet. Of hebben wij?

Geschreven door Adrian Willings.