Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Clubhouse, de live audio-app die in 2020 en vorig jaar in populariteit explodeerde, is eindelijk uitgebreid naar internet.

Maar aangezien de kernfunctionaliteit ervan nu is overgenomen door verschillende andere diensten, waaronder Twitter, moet je je afvragen waarom Clubhouse er zo lang over deed om deze mogelijkheid te lanceren. Clubhouse, waarmee je audiogesprekken met andere gebruikers kunt hosten en eraan kunt deelnemen, was lange tijd alleen op uitnodiging beschikbaar en was alleen beschikbaar op iOS- en Android-apparaten via de officiële app.

Nu heeft het bedrijf echter op Twitter bevestigd dat het een nieuwe deeloptie test waarmee je een live kamer met iedereen kunt delen - andere Clubhouse-gebruikers, gebruikers op andere sociale netwerken, enzovoort. Als je de link naar een live room deelt, hebben mensen er toegang toe via een webbrowser, zelfs als ze geen Clubhouse-account hebben. Maar de functie werkt alleen om te luisteren.

Dus als je geen account hebt, kun je niet deelnemen aan een kamer om via internet te praten.

vandaag introduceren we een gemakkelijke nieuwe manier om het woord over geweldige kamers te verspreiden. Het heet...tromgeroffel....DELEN! we hebben dit uitgevonden en niemand heeft er eerder aan gedacht.



nog beter, als je deelt, hebben mensen nu de mogelijkheid om op desktop te luisteren - geen login vereist pic.twitter.com/Gw2rFkMQcs — Clubhuis (@Clubhouse) 6 januari 2022

Volgens Clubhouse zullen sommige kamers ook beschikbaar zijn om opnieuw te spelen. Dit is allemaal cruciaal voor gebruikers van de app die misschien hebben nagedacht over het springen van een schip voor een concurrerende service, zoals Twitter Spaces , dat al een tijdje beschikbaar is op iOS, Android en internet.

Helaas kunnen Clubhouse-gebruikers alleen herhalingen en luisteren van internet proberen als ze zich in de VS bevinden. Maar goed, het is een (langverwachte) start.

