Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een veel voorkomende (en gevaarlijke) misvatting dat beleggen hypergecompliceerd is of alleen is voorbehouden aan rijke mensen. De gemiddelde Franse persoon heeft geen financiële opleiding - het onderwijssysteem leert mensen niet hoe ze intelligent kunnen investeren of geld laten groeien. Als gevolg hiervan kunnen de meeste mensen niet intelligent sparen en beleggen om hun persoonlijk vermogen te laten groeien.

De meeste Fransen worden misleid tot al te eenvoudige investeringskeuzes, zoals Livret A. De rente van Livret A is lager dan de inflatie. Het geld dat u spaart in Livret A is in een constante staat van devaluatie, wat betekent dat u uw zuurverdiende geld op de lange termijn verliest.

Echter, Mon Petit Placement is er om het beleggingsproces te vereenvoudigen. Dankzij dit online platform heeft iedereen toegang tot de investeringstools en informatie die over het algemeen zijn voorbehouden aan vermogende particulieren of financiële experts. Dit is een efficiënt platform waarmee u de beste investeringskeuzes kunt maken op basis van uw unieke behoeften.

U kunt uw geld, vanaf € 300, in minder dan 10 minuten verhogen met Mon Petit Placement - hoewel het belangrijk is om te vermelden dat er nog steeds risico's zijn.

Mon Petit Placement is een eenvoudig, innovatief en uniek investeringsplatform. U kunt uw account online openen en binnen 10 minuten beginnen met beleggen. Je hebt slechts € 300 nodig om te beginnen met beleggen, dus je kunt al beginnen na je eerste salaris! Het proces is zo eenvoudig dat het vanuit uw bed kan worden gedaan - u hoeft geen bankiers of financiële analisten te bezoeken.

Mon Petit Placement biedt voor iedereen geschikte investeringskeuzes, van beginners tot experts. Als beleggen nieuw voor u is, adviseert het platform u over de beste beleggingspraktijken op basis van uw unieke doelen. Het platform wordt aangedreven door financiële adviseurs die hun ondersteuning kunnen bieden en op maat gemaakte beleggingsstrategieën aanbevelen op basis van uw doelen. Ook kunt u zeven dagen per week contact opnemen met de adviseurs via telefoon, e-mail of livechat.

Mon Petit Placement geeft u toegang tot hoogwaardige investeringen die individueel zijn geselecteerd door financiële experts van JPMorgan, Pictet, Lazard en andere soortgelijke instellingen. U kunt beleggen in aandelen, obligaties of andere soorten activa. Verder werkt het platform samen met betrouwbare verzekeraars, zoals Generali en Apicil, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw beleggingen volkomen veilig zijn.

Mon Petit Placement volgt een prestatiegebonden vergoeding, wat betekent dat het alleen commissies int van gerealiseerde investeringen. Dat betekent dat het platform pas een commissie in rekening brengt wanneer uw beleggingen beginnen te presteren. U kunt uw geld ook opnemen wanneer u maar wilt - er zijn geen limieten of beperkingen.

Met Mon Petit Placement kunt u potentiële activa en investeringen filteren op interessegebieden, zoals gezondheidszorg, technologie, klimaat, gelijkheid, enz. Hiermee kunt u intelligente investeringen doen in overeenstemming met uw persoonlijke waarden en interesses. U kunt ook contact opnemen met de financieel adviseurs van het platform voor advies over de ideale beleggingen voor uw interesses en doelen. Als zodanig is de hele beleggingservaring voor u gepersonaliseerd.

Begin met slechts € 300

Begin binnen 10 minuten met beleggen

Vertrouwd door duizenden gebruikers

Toegang tot financiële producten die over het algemeen zijn voorbehouden aan de rijken

Op maat gemaakte beleggingsaanbevelingen op basis van uw profiel

U hoeft geen bankiers of financieel adviseurs te bezoeken

Ideaal platform voor nieuwe investeerders

Uiterst schaalbaar voor experts

Investeer naadloos en gemakkelijk vanuit huis

Elke inwoner (behalve die in de VS) kan zich abonneren op Mon Petit Placement

Mon Petit Placement is een uiterst eenvoudig investeringsplatform om te gebruiken, zodat u binnen 10 minuten een profiel kunt aanmaken en uw eerste investering kunt starten. Hieronder volgt een eenvoudig, stapsgewijs overzicht van startende investeringen met dit platform:

Ga naar monpetitplacement.fr

Klik op "Je démarre" en vul het online formulier in

Het Mon Petit Placement-team zal aanbevelingen doen via video of telefoon

Valideer uw account

U kunt nu beginnen met beleggen!

Het vooruitzicht om met investeringen te beginnen kan de meeste mensen met angst vervullen, meestal vanwege talloze misvattingen over wat investeringen inhouden. Beleggen is echter essentieel voor iedereen, omdat u hiermee uw spaargeld kunt maximaliseren, uw vermogen kunt beschermen en uw persoonlijke vermogen kunt laten groeien. Mon Petit Placement vereenvoudigt het proces met een intuïtief, gebruiksvriendelijk proces.

Als u bereid bent te gaan beleggen, kunt u zich registreren met de code POCKET om het eerste jaar 30% korting op uw prestatiecommissies te krijgen!