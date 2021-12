TikTok Kitchens biedt virale voedseltrends voor bezorging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok is een grote speler geworden in de wereld van virale voedseltrends, met zijn korte video's die al een breed scala aan gerechten hebben geïnspireerd om nieuwe hoogten van populariteit te bereiken dankzij pittige recepten en een heerlijk ogende presentatie.

Nu wordt die invloed een beetje concreter, aangezien TikTok TikTok Kitchens aankondigt, een nieuwe bezorgservice voor eten die op een paar honderd locaties in de VS zal worden gelanceerd om mensen de kans te bieden om gerechten te bestellen die zijn geïnspireerd op hun favoriete TikTok-beïnvloeders en recepten.

De logistiek wordt afgehandeld door Virtual Dining Concepts (VDC), het anoniem klinkende bedrijf dat vorig jaar ook de lijn hamburgertentjes van YouTuber MrBeast lanceerde, iets dat tot een echt succes is uitgegroeid en sindsdien het merkvoedsel internationaal heeft gelanceerd.

Het eten zal blijkbaar worden bereid door bestaande restaurants volgens de normen die zijn vastgesteld door VDC, in plaats van dat er nieuwe faciliteiten moeten worden geopend, en de opbrengst van elk gerecht zal schijnbaar worden verdeeld tussen de makers die de gerechten in kwestie hebben geïnspireerd, TikTok en VDC.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 20 December 2021

Interessant is dat een TikTok-woordvoerder tegen The Verge heeft gezegd: "Voor alle duidelijkheid: dit is een campagne om TikTok-voedsel naar fans te brengen, niet een onderneming in de restaurantbusiness." Desondanks zijn er plannen om tegen het einde van 2022 uit te breiden van een eerste 300 locaties naar meer dan 1.000, wat voor ons een beetje als een onderneming klinkt.