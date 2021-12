Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pixelmator heeft een Pixelmator Photo-app voor de iPhone geïntroduceerd. Voorheen was het beperkt tot de iPad. Er is ook een versie voor de Mac.

De diepgaande app voor fotobewerking biedt meer dan 30 kleuraanpassingsopties, ondersteuning voor meer dan 600 RAW-beeldformaten zoals Apple ProRAW, AI-aangedreven bewerkingstools zoals het verwijderen van objecten en opschalen voor opnamen met een lage resolutie, batchbewerkingsfuncties zoals de mogelijkheid om te kopiëren en plak bewerkingen tussen fotos, een gesplitste vergelijkingsweergave voor het vergelijken van bewerkingen, basishulpmiddelen zoals Bijsnijden en Rechttrekken, en meer.

Omdat het een iPhone-app is, kun je ook een diepe integratie verwachten met Apples Fotos-app en iCloud-fotos.

Met andere woorden, het is een app op Photoshop-niveau , maar dan voor een kleiner scherm dat in je zak past. Je kunt het gebruiken voor complexe workflows, zoals het toepassen van een heleboel bewerkingen op meerdere fotos tegelijk, zodat je al je fotos snel kunt verwerken terwijl je onderweg bent. Het is zo krachtig.

Pixelmator Photo voor iPhone vereist iOS 14 of hoger. Het is beschikbaar in de Apple App Store als een gratis update voor bestaande gebruikers van de iPad-app. Nieuwe gebruikers kunnen de app krijgen tegen een speciale lanceringssnelheid van $ 3,99. Daarna wordt de app in de VS regelmatig geprijsd op $ 7,99.