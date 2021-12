Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok test blijkbaar een nieuwe software voor het streamen van desktopgames waarmee het rechtstreeks kan concurreren met Twitch, eigendom van Amazon.

Met de naam TikTok Live Studio kunnen gebruikers live beelden van games en andere desktop-applicaties uitzenden. Het wordt naar verluidt getest met een select aantal gebruikers in sommige westerse markten, maar de webpagina op de TikTok-site is verwijderd en lijkt nu ter ziele te zijn.

Als TikTok Live Studio wordt gelanceerd, zal het niet alleen Twitch evenaren, maar ook andere gamestreamingdiensten zoals YouTube Gaming en Facebook Gaming .

Zach Bussey, die de game-streamingruimte dekt, heeft onlangs screenshots van TikTok Live Studio op Twitter gedeeld. De app ondersteunt zogenaamd streaming in zowel landschap als portret, volgens Bussey, en het kan bronmateriaal ophalen van games, programmas, mobiele apparaten en cameras.

Het is super basic in zijn huidige staat.



Heeft zowel landschaps- als portretscènes.



Bronnen zijn onder meer Game Capture, Mobile Capture, Video Capture, Program Capture en sommige tekst/afbeeldingen. Geen browserbronnen of waarschuwingen.



Emojis zijn beperkt tot de standaardversies. pic.twitter.com/oOHwUbSdUF — Zach Bussey (@zachbussey) 15 december 2021

TikTok Live Studio zal niet zeker worden uitgerold, vertelde het bedrijf aan TechCrunch . Het is ook niet duidelijk of TikTok zijn test van Live Studio voor meer gebruikers zou kunnen uitbreiden. Het is een wilde verschuiving voor het bedrijf, dat tot nu toe vooral gericht was op het bewerken en delen van mobiele videos en muziek.

Zie de handleidingen van Pocket-lint voor meer informatie over TikTok en hoe het werkt:

