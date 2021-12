Breng naadloos inhoud over tussen je Android-telefoon en pc met Droid Transfer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Iedereen weet dat het beheren en overbrengen van inhoud tussen Android-telefoons en Windows-computers een beetje omslachtig kan zijn. Het lijkt erop dat Android-telefoons onze ultradraadloze en naadloze verwachtingen gewoon niet hebben ingehaald. Maar Droid Transfer is een unieke Windows-toepassing die dat probleem kan oplossen, door het volledige Android-naar-Windows-inhoudsbeheer en overdrachtsproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Droid Transfer is een unieke Windows-applicatie die werkt in samenwerking met een gratis Transfer Companion-app op Android . Wanneer je de Transfer Companion-app op je telefoon hebt geïnstalleerd, kun je Droid Transfer gebruiken om naadloos en moeiteloos sms, afbeeldingen, contacten, berichten en nog veel meer over te zetten van je Android-telefoon naar je computer via je lokale wifi-netwerk of een USB-kabel.

Nadat u uw Android-telefoon via wifi of een USB-kabel op uw Windows-computer hebt aangesloten, kunt u een back-up maken van SMS-berichten en deze afdrukken in een formaat naar keuze, muziek kopiëren van uw telefoon naar uw computer, uw iTunes-bibliotheek synchroniseren met uw telefoon en nog veel meer. Dit is momenteel een van de meest efficiënte manieren om uw Android-telefoon en Windows-computer te verbinden.

Met Droid Transfer kunt u naadloos sms- en mms-berichten van uw Android-telefoon naar uw computer overbrengen. U kunt de berichten in een groot aantal formaten opslaan, waaronder tekst, HTML of PDF - de berichten worden opgeslagen met datums en tijden en alle emoji's zijn intact. U kunt de berichten ook direct afdrukken.

Met Droid Transfer kun je foto's overzetten van je Android-telefoon naar je computer, of van je computer naar je telefoon als je dat wilt. Bovendien bevat het de intelligente functie "Nieuwe foto's opslaan", waarmee u alleen foto's kunt opslaan waarvan nog niet eerder een back-up is gemaakt. U kunt ook uw volledige galerij met foto's in de software bekijken en ongewenste afbeeldingen rechtstreeks uit de software verwijderen.

Droid Transfer kan met één klik muziek van je telefoon naar je computer overbrengen. Je kunt je iTunes ook synchroniseren met je Android-telefoon, wat ideaal is voor mensen die overstappen van een iPhone naar een Android-telefoon. Bovendien kan deze software de muziekmappen op je telefoon en computer automatisch synchroniseren, zodat ze up-to-date blijven.

U kunt alle contacten van uw Android-telefoon naar uw computer overbrengen. De contacten kunnen worden opgeslagen als vCard-bestanden, waar ze compatibel kunnen zijn met Windows Contacten en Outlook. U kunt ze ook opslaan als CSV-bestanden, waarbij de contactgegevens in een spreadsheet worden vermeld. Met de software kunt u ook een back-up maken van de contacten van uw Android-apparaat en deze herstellen op een ander Android-apparaat, en contacten toevoegen, bewerken en verwijderen van uw pc.



Droid Transfer geeft je de volledige vrijheid om alle bestanden op je Android-telefoon via je computer te beheren. U kunt door uw bestandsbibliotheken bladeren, bestanden kopiëren, ze op uw computer opslaan, ongewenste bestanden verwijderen en bestanden van uw computer naar de telefoon overbrengen. Dit is een ongelooflijk handige manier om uw Android-bestanden te beheren.

Met Droid Transfer kunt u een back-up maken van de agenda van uw Android-telefoon op uw computer. U kunt de agenda ook naar uw Outlook sturen, van waaruit u ze op een andere telefoon kunt opslaan. Deze functie zorgt ervoor dat u nooit uw essentiële afspraken kwijtraakt als er iets met uw telefoon gebeurt.

Android-telefoons kunnen maximaal 500 oproeplogboeken opslaan, dwz informatie over de datum en duur van oproepen die zijn verzonden en ontvangen van verschillende nummers. Met Droid Transfer kun je al deze oproeplogboeken naar je computer exporteren, zodat je er altijd toegang toe hebt en er geen risico is dat de informatie wordt overschreven.

Een van de beste aspecten van Droid Transfer is dat het de verbinding tussen je Android-telefoons en Windows-pc's vereenvoudigt. Je moet installeren Droid Transfer op uw Windows-pc en installeer Transfer Companion op uw Android-telefoon (vanaf de Google Play-winkel ). Je kunt de twee nu verbinden via je lokale wifi-netwerk of via een USB-kabel.

Zorg er voor wifi-verbindingen voor dat uw pc en Android-telefoon zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk. Wanneer je de Droid Transfer-software opent, ontvang je een QR-code die je kunt scannen met je telefoon. U kunt nu inhoud van uw Android-telefoon naar uw Windows overbrengen. Als alternatief kunt u de twee via een USB-kabel aansluiten na het wijzigen van enkele instellingen.

In beide gevallen is het installeren en gebruiken van Droid Transfer ongelooflijk eenvoudig. Als u op zoek bent naar een eenvoudige manier om de inhoud van uw telefoon te beheren, raden we u ten zeerste aan deze toepassing te verkennen.