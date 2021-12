Krisp kan nu je stem herkennen, waardoor de ruisonderdrukkingskracht wordt versterkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Krisp is een van onze favoriete apps. Het biedt echt krachtige AI-gebaseerde ruisonderdrukking, zodat degenen die audio opnemen of deelnemen aan videogesprekken zich geen zorgen hoeven te maken over achtergrondgeluid.

Dit is een essentieel hulpmiddel geweest gezien de opkomst van videoconferenties, aangezien Krisp geluiden zoals blaffende honden, voorbijrijdende autos, de vuilniswagen die uw vuilnisbakken leegt, zal elimineren - zo ongeveer alles.

De nieuwste update biedt echter meer gerichte hulp om ervoor te zorgen dat het uw stem is die wordt gehoord bij oproepen, in plaats van zomaar een stem. Dit betekent dat als u aan het bellen bent en uw partner binnenkomt om u een kopje koffie aan te bieden, dat niet wordt doorgestuurd naar de rest van de videoconferentie.

De nieuwste update is een gratis toevoeging voor degenen die Krisp op Windows gebruiken, met een plan voor een uitrol op Mac begin 2022.

Het instellen van de nieuwe functie is eenvoudig. Nadat u uw Krisp-app hebt bijgewerkt, wordt u gevraagd om deze in te stellen, waarbij Krisp een kort stukje tekst opneemt als referentie.

Op basis van deze referentietekst definieert het de toonhoogte van uw stem als laag, gemiddeld en hoog en filtert het andere stemmen uit die niet aan dat profiel voldoen.

Door de manier waarop deze voice pitches zijn gecategoriseerd, is het mogelijk dat andere voices die overeenkomen met uw voice pitch doorkomen, maar Krisp zegt dat ze al werken aan een oplossing om de service in de toekomst verder te verbeteren.

Voor degenen die zich zorgen maken over privacy: niet doen. De spraakopname is lokaal, wordt niet online gedeeld, maar blijft op uw pc.

Voor degenen die het niet weten, Krisp werkt op elke microfoon die u op uw pc hebt aangesloten. Zodra je Krisp hebt ingesteld en uitgevoerd, kun je de bronmicrofoon selecteren, of dat nu een externe USB-microfoon is of iets dat in je computer of webcam is ingebouwd.

Het is een heel veelzijdig systeem en we hebben ontdekt dat het de afgelopen jaren erg effectief is in het tot een minimum beperken van achtergrondgeluid. Het beste is dat het gratis te gebruiken is - je krijgt 240 gratis minuten per week!

