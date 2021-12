Hoe u een NHS Covid Pass op uw telefoon kunt krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor sommige locaties, evenementen of voor reisdoeleinden heeft u mogelijk een Covid-pas nodig. De pas geeft aan dat u dubbel gevaccineerd bent, of het bewijst dat u een negatieve PCR-test heeft of dat u in de afgelopen 48 uur een negatieve laterale stroom op de website van de overheid heeft geregistreerd.

Als je je afvraagt hoe je een NHS Covid Pass op je telefoon kunt krijgen en een pdf van de pas kunt downloaden, dan ben je hier aan het juiste adres, want we zullen je er doorheen leiden. We hebben ook een aparte functie voor het toevoegen van de pas aan uw Apple Wallet als u een iPhone-gebruiker bent.

U moet 16 jaar of ouder zijn om een NHS Covid Pass voor reizen te krijgen, terwijl personen van 18 jaar en ouder een digitale NHS Covid Pass kunnen gebruiken voor evenementen en locaties.

Zoals vermeld, moet u ofwel dubbel gevaccineerd zijn om een NHS Covid Pass te krijgen, of u moet binnen de afgelopen 48 uur een negatief resultaat hebben geregistreerd. Voor degenen die kiezen voor de vaccinatiestatusroute, moet u zijn ingeënt in Engeland, Wales of het eiland Man. Degenen die in Schotland zijn gevaccineerd, moeten in Engeland wonen en zijn geregistreerd bij een huisarts in Engeland.

U kunt de hoofd NHS-app (anders dan de track en trace-app) gebruiken om een Covid Pass te krijgen, of u kunt de NHS-website gebruiken . Je hebt voor beide een NHS-login nodig, die je op dat moment kunt instellen, maar de NHS-website raadt aan om dit twee weken voordat je de pas nodig hebt te doen.

Om een NHS-login aan te maken, heb je je NHS-nummer nodig en moet je wat informatie over jezelf invoeren. Voor de app moet je ook een video maken om te bewijzen wie je bent, maar het is heel eenvoudig en er is een stap-voor-stap uitleg. Nadat u de NHS-login hebt gemaakt en deze is gecertificeerd, kunt u één gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot de NHS-app en website. U moet in Engeland wonen en geregistreerd zijn bij een huisarts in Engeland om het te gebruiken.

Om een NHS Covid Pass te krijgen, download een pdf-kopie of ontvang deze via e-mail:

Open de NHS-app of website Log in met uw NHS-login Tik op NHS Covid Pass verkrijgen Selecteer Reizen of Binnenlands Veeg omhoog om meer opties te zien Selecteer PDF-kopie downloaden en kies waar u wilt opslaan of delen Selecteer Een offline kopie per e-mail ontvangen, tik op bevestigen en verzenden

Als je dubbel ingeënt bent, is de NHS Covid Pass 30 dagen geldig. Na de 30 dagen moet u de pas vernieuwen en een pdf-kopie opnieuw downloaden, opnieuw naar uw e-mail sturen of opnieuw toevoegen aan uw Apple Wallet.

Als je een negatieve PCR-test of laterale flow-test hebt geregistreerd, is de NHS Covid Pass 48 uur geldig na de negatieve uitslag.

Als je een postieve PCR-test hebt, is de NHS Covid Pass 30 dagen geldig. Deze periode van 30 dagen wordt echter elke keer dat u inlogt vernieuwd, tot 180 dagen na het positieve resultaat.

Het is de moeite waard om de vervaldatum op de pdf van uw NHS Covid Pass te controleren voordat u deze gebruikt.

Als je volledig bent ingeënt of een positieve testuitslag hebt gehad, is de streepjescode op de NHS Covid Pass PDF 30 dagen geldig.

De NHS-app kan je vragen om je telefoonnummer te bevestigen wanneer je inlogt. Als je dit niet bevestigt, is je NHS Covid-pas 72 uur geldig.

U kunt naar de NHS-website gaan voor meer informatie.