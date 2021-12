eBay begint met het aanbieden van een interactieve 3D-sneakerviewer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de wederverkoop van sneakers van een ietwat niche-subcultuur de norm werd voor elke hype-release .

eBay is volledig op de hoogte en in een poging om gelijke tred te houden met concurrenten zoals StockX, lanceert het platform zijn eigen 3D-weergavetool voor sneakers.

De nieuwe functie heet eBay 3D true view. In een bericht op de website van het bedrijf zei eBay dat verkopers met de functie 360-graden interactieve afbeeldingen van sneakers aan hun aanbiedingen kunnen toevoegen.

Het merk werkt samen met Unity om de kracht achter zijn realtime 3D-modellering te leveren.

3D True View wordt vanaf deze maand uitgerold naar geselecteerde sneakerverkopers en zal in de loop van 2022 verder uitbreiden.

Verkopers moeten een eigen app gebruiken om een video van hun kicks vanuit alle hoeken te maken. De video wordt vervolgens geüpload naar de cloud en verwerkt met behulp van een "AI-methodologie" die moet resulteren in wat eBay beschrijft als een "fotorealistische" 3D-weergave van het product.

De 3D-afbeeldingen kunnen alleen worden bekeken in de iOS- en Android- apps van eBay, maar zolang je mobiel bent, kun je de functie nu vanaf hier gaan gebruiken . Op dit moment lijkt het erop dat niet alle aanbiedingen de optie 3D-weergave hebben, dus je moet misschien wat rondklikken om er een te vinden.

Dit is niet de eerste keer dat eBay de doorverkoopcultuur van sneakers omarmt, in oktober lanceerde het zijn sneaker-authenticatieservice en niet lang later verwierf het het authenticatiebedrijf dat het gebruikte, Sneaker Con. Met dit nieuws lijkt het een trend te zijn die zich zal voortzetten.