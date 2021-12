Jack Dorseys Square krijgt nieuwe naam: Block

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Square, het 12-jarige financiële dienstverlener, verandert zijn naam in Block - misschien wel een belangrijkere spil in cryptocurrency.

Jack Dorsey, mede-oprichter en CEO van Square, is publiekelijk over zijn passie voor Bitcoin , cryptocurrency en blockchain-technologie . Zozeer zelfs dat men zich moet afvragen of de naam "Block" is afgeleid van of geïnspireerd door "blockchain".

Dorsey heeft onlangs ontslag genomen als CEO van Twitter. Hij blijft de CEO van Square.

Block is @Square , @CashApp , @spiralbtc , @TIDAL , @TBD54566975 en onze fundamentele teams die hen ondersteunen. We zijn hier om eenvoudige tools te bouwen om de toegang tot de economie te vergroten. https://t.co/CkVKxHPkqy pic.twitter.com/RMOnxCLP9Y — Blok (@blocks) 1 december 2021

In een persbericht zei Square dat de rebranding zijn "groei" erkent. Het bedrijf is misschien het best bekend om de Cash-app voor peer-to-peer-betalingen , evenals zijn verkooppuntsysteem voor bedrijven en mogelijk zelfs zijn Square Cryptio-initiatief - dat, als onderdeel van de rebranding van Square, zijn naam verandert in Spiral . Square nam dit jaar ook een meerderheidsbelang in Tidal.

"De naamswijziging schept ruimte voor verdere groei", legt Square uit. "Block is een overkoepelend ecosysteem van veel bedrijven die verenigd zijn door hun doel van economische empowerment, en dat veel mensen bedient - individuen, artiesten, fans, ontwikkelaars en verkopers".

De nieuwe naam van Square zal naar verwachting rond 10 december 2021 van kracht worden. Het bedrijf zegt dat het tickersymbool, SQ, "op dit moment niet zal veranderen".

Houd er rekening mee dat Facebook onlangs zijn naam heeft gewijzigd in Meta. Ook het behield zijn oorspronkelijke tickersymbool - FB - hoewel er plannen zijn om het in 2022 te veranderen.