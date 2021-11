Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een tijdje geleden kwam TikTok op het grote scherm door TikTok TV te lanceren, een app op Amazon Fire TV-platforms waarmee je je favoriete korte-vorm-makers op je tv kunt bekijken in plaats van naar je telefoon te moeten turen.

Nu breidt het de beschikbaarheid van de app uit door deze naar een reeks smart-tvs in de VS en Canada te brengen, waaronder Google TV en andere Android TV OS-apparaten, LG Smart TVs en Samsung Smart TVs.

Dat zou het moeten halen van iets dat alleen echt beschikbaar is voor een bepaald deel van de mensen en de markt echt heel veel opent.

De tv-versie van TikTok is vrijwel hetzelfde als de mobiele versie, alleen met veel meer onroerend goed om elke video daadwerkelijk te laten zien terwijl je ernaar kijkt. Net als aan de mobiele kant van de dingen, is er een For You-feed om in te verdwalen, vertrouwend op het angstaanjagende reactieve algoritme van TikTok om je wat plezier te bezorgen.

TikTok heeft niet concreet aangegeven of het plannen heeft voor nog meer platforms om de app later te verwelkomen, maar daar zouden we in dit stadium niet op wedden.

Dus, als je in de VS of Canada bent gevestigd en een van die tv-merken hebt, bekijk dan snel de app-lijsten om te zien of je TikTok TV kunt krijgen en maak je klaar om in te loggen - er gaat niets boven de tijd verliezen zowel op je tv als op je telefoon, toch?