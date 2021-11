Tidal lanceert gratis, goedkoper HiFi-abonnement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tidal heeft zijn service uitgebreid en twee nieuwe niveaus aan zijn abonnementsplannen toegevoegd. Dit omvat voor het eerst een volledig gratis niveau.

Het nieuwe Tidal Free-abonnement, voorlopig exclusief gelanceerd in de VS, wordt door advertenties ondersteund en is beperkt tot 160 kbps-opnames. Het heeft echter gratis toegang tot de volledige catalogus van meer dan 80 miljoen nummers.

Het vorige Tidal HiFi-lidmaatschapsplan is in tweeën gesplitst. Ze zijn beide beschikbaar waar Tidal ook actief is, met het oorspronkelijke plan dat nu HiFi Plus wordt genoemd.

Het behoudt zijn prijs van $ 19,99 / £ 19,99 per maand en biedt tot Master Quality Authenticated (MQA) muziek, Dolby Atmos en Sony 360 Reality Audio-tracks. Deze worden opgenomen tot 9.216 kbps.

Een ander voordeel is ook toegevoegd aan het high-end abonnement: artiesten krijgen een groter deel van je abonnementsgeld. Tot 10 procent van je maandelijkse uitgaven gaat naar de artiesten die je het meest streamt.

Het standaard Tidal HiFi-abonnement is verplaatst naar een middelste optie. Het kost $ 9,99 / £ 9,99 en biedt nummers tot "Hi-Fi-kwaliteit" - 1.411 kbps.

Je krijgt echter geen toegang tot Dolby Atmos-muziek of Sony 360 Reality Audio.

Beide betaalde abonnementen bevatten downloads voor offline luisteren.