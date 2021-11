Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MoviePass wordt mogelijk binnenkort nieuw leven ingeblazen. Stacy Spikes, de mede-oprichter van de dienst, kocht het bedrijf uit het faillissement terug, volgens Insider.

Nu hoopt Spikes de abonnementsservice ergens in 2022 opnieuw te lanceren. Er zijn weinig details, maar Spikes bevestigde dat hij MoviePass heeft overgenomen en de volgende stappen onderzoekt. "Ons streven om het merk terug te winnen werd aangemoedigd door de aanhoudende interesse van de bioscoopgemeenschap", aldus Spikes. "Wij zijn van mening dat, als het goed wordt gedaan, een theaterabonnement een belangrijke rol kan spelen bij het naar nieuwe hoogten tillen van bioscoopbezoek."

MoviePass was een abonnementsservice voor bioscoopkaartjes in de VS waarmee je aanvankelijk een hele maand lang elke dag een nieuwe film in de bioscoop kon kijken - voor minder dan de prijs van een enkel bioscoopkaartje. En ja, je kunt je abonnement op elk moment opzeggen, net zoals je dat bij Netflix kunt doen.

Het was echt een geweldige deal, maar je moest je afvragen: hoe heeft MoviePass het gedaan?

Welnu, het bleek dat het bedrijfsmodel onhoudbaar was. Het bedrijf verloor geld op bijna elke klant en moest zijn toevlucht nemen tot tactieken zoals het blokkeren van populaire releases en het beperken van tickets voordat het in 2019 werd stopgezet. Spikes protesteerde zogenaamd tegen de lage prijsstrategie van de service, maar werd uiteindelijk ontslagen .

Het punt is dat een bioscoopabonnement in MoviePass-stijl nog steeds kan werken. Grote bioscoopketens zoals AMC zijn immers begonnen met het aanbieden van soortgelijke diensten .