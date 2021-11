Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Misschien herinner je je de hit Kids uit het begin van de jaren negentig nog. Nou, het lijkt erop dat Robbie en Kylie er weer mee bezig zijn, maar deze keer steunen ze een muziekstreamingservice voor je tv.

Roxi werd oorspronkelijk gelanceerd als een karaoke-gadget in 2017 en heeft sindsdien succes gevonden als een op tv gebaseerd streamingplatform. Volgens het merk zag het een grote toename van gebruikers tijdens lockdown-periodes en denkt het dat het bekend kan worden als de Netflix voor muziek.

Met de nieuwe app kunnen Britten 70 miljoen nummers streamen, inclusief albums, liedjes en muziekvideos; evenals karaoke zingen en gratis muziekspellen spelen.

De Roxi- service biedt 140.000 karaoke- en Karaoke With The Stars-meezingnummers, evenals de mogelijkheid om je muziekkennis te testen met Roxis Name The Song-muziekgame.

De app wordt gelanceerd op Sky Q , Fire TV , Android TV en Google TV op compatibele Sony Bravia, Panasonic, Philips, Toshiba TCL, HiSense en Shield Smart TVs en settopboxen met Samsung TV en andere die binnenkort zullen volgen.

Om de lancering te vieren, geeft Roxi meer dan een miljoen Roxi Karaoke-microfoons weg, normaal gesproken voor £ 29,99 per stuk.

Rob Lewis, CEO van Roxi, zei in een verklaring aan Pocket-lint: "We staan op het punt een seismische verschuiving te zien in de manier waarop we thuis muziek consumeren en ermee omgaan. De massale acceptatie van tv-apps zoals Netflix en Disney+ is nog maar het begin . Roxi loopt voorop in de tweede TV App-revolutie: muziekvideos, games en karaoke".