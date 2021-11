Wat is Deezer en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deezer is een muziekstreamingservice die je toegang geeft tot meer dan 73 miljoen nummers wereldwijd, samen met andere audiocontent zoals podcasts, vergelijkbaar met Spotify en Tidal .

Deezer ging altijd over audio van hoge kwaliteit en was de eerste service die Sony 360 Reality Audio op zijn platform lanceerde. Op het moment van schrijven biedt het echter geen Hi-Res Master Quality Audio , iets waar concurrent Tidal trots op is.

Met het Premium-abonnement van Deezer kunnen gebruikers genieten van 16-bits 44,1 kHz-tracks van cd-kwaliteit in FLAC-formaat. Dit is momenteel ongeëvenaard door Spotify, maar het is een functie die wordt beloofd door zijn eigen aanstaande HiFi-abonnement.

Om u te helpen beslissen of Deezer uw tijd waard is, vooral wanneer u het opneemt tegen de concurrentie, hebben we uitgelegd hoe Deezer werkt en wat het mogelijk uw zuurverdiende geld waard maakt.

Met Deezer kun je het proberen zonder dat je betalingsinformatie nodig hebt, in plaats daarvan kun je ervoor kiezen om je advertenties te tonen tussen nummers die vergelijkbaar zijn met de gratis laag van Spotify. Dit is erg handig omdat u de meeste functies zonder risico kunt uitproberen. Om de HiFi- en 360-audiofuncties uit te proberen, moet u zich aanmelden.

Deezer kan worden gebruikt in uw webbrowser op desktop en heeft ook een speciale app voor Windows en macOS. Het heeft mobiele apps voor zowel Android als iOS en zelfs verschillende smartwatches . Er zijn integraties met verschillende slimme luidsprekers , auto-infotainmentsystemen en tv-platforms .

Bij de eerste lancering van de app geeft Deezer je een mooie intuïtieve manier om artiesten te selecteren die je leuk vindt en met elke die je selecteert, verschijnen er meer artiesten. Het is supergemakkelijk en duurt maar een paar minuten.

Deezer gebruikt deze gegevens om afspeellijsten samen te stellen en artiesten en nummers voor te stellen die je misschien leuk vindt, vanaf de eerste dag. Het is heel gemakkelijk om door het platform te navigeren, de gebruikersinterface is extreem eenvoudig, zodat je meteen in de muziek kunt komen.

U kunt zien hoeveel Deezer kost in uw regio hier . Er zijn drie hoofdplannen beschikbaar:

De gratis optie van Deezer geeft toegang tot de volledige muziekcatalogus, evenals podcasts en radio, maar met de toevoeging van advertenties die niet kunnen worden overgeslagen tussen de nummers. Op mobiel komt het overeen met Spotify, alleen afspelen in shuffle-modus mogelijk en zes keer per uur overslaan. Met geselecteerde afspeellijsten kun je onbeperkt overslaan, en deze zijn gemarkeerd met een afspeelpictogram op de hoes.

Interessant is dat we ontdekten dat we met de desktop-applicatie naar volledige albums konden luisteren zonder geschud met schijnbaar onbeperkte skips. Terwijl op mobiel, als je een album selecteert, het een mix van nummers afspeelt die geïnspireerd zijn door dat album.

Het Premium-abonnement van Deezer kost £ 11,99 per maand in het VK. Er is een promotie voor nieuwe abonnees die de eerste twee maanden 99 pence per maand biedt. U kunt 25 procent besparen door een jaarabonnement aan te schaffen.

Deezer Premium verwijdert de beperkingen van de gratis laag, waardoor je ononderbroken toegang hebt tot meer dan 73 miljoen nummers, podcasts en radio. Je kunt maximaal drie apparaten aan één account koppelen, maar je kunt er maar op één tegelijk luisteren.

Je krijgt toegang tot HiFi FLAC-geluidskwaliteit en kunt nummers downloaden om offline te luisteren. Sonys 360 Reality Audio is ook inbegrepen, maar je moet de Deezer 360-app gebruiken op iOS of Android, er is momenteel geen equivalent voor desktopgebruik.

Deezer Family geeft je zes individuele Premium-accounts voor £ 17,99 per maand, op voorwaarde dat je onder hetzelfde dak woont. Het is in wezen gelijk aan Spotifys Family-abonnement , zij het iets duurder, in ieder geval in het VK. Het voordeel van Deezer is dat alle zes de accounts muziek van cd-kwaliteit kunnen streamen, iets wat niet wordt aangeboden door concurrenten.

Afgezien van de verplichte mobiele en desktop-apps, heeft Deezer een indrukwekkend aantal integraties met producten van derden.

Er is veel ondersteuning voor geluidssystemen als Sonos , Amazon Alexa en Google Nest Audio . Evenals Chromecast- en Apple Airplay- functionaliteit om de compatibiliteit op verschillende apparaten te vergroten.

Voor onderweg luisteren heeft Deezer een breed scala aan auto-integraties; waaronder Apple CarPlay , Android Auto , RockScout en BMW . Met de Waze- app kun je Deezer bedienen zonder je navigatiescherm te verlaten.

Er zijn ook apps voor Xbox , Roku en Android TV , dus het is gemakkelijk genoeg om de beats door je thuisbioscoopluidsprekers te laten pompen.

Deezer is momenteel beschikbaar in meer dan 185 landen, verspreid over zes continenten en het is van plan om meer aan de lijst toe te voegen. Een up-to-date lijst met ondersteunde landen vindt u hier .

Nadat je de Deezer-app hebt gedownload en je hebt aangemeld, doorloop je een proces voor het afstemmen van muziek, waarbij je wordt gevraagd artiesten te selecteren die je leuk vindt. Nadat u het eenvoudige proces hebt voltooid, bevindt u zich op het muziekscherm. Hier krijg je een selectie van muziek te zien waarvan het platform denkt dat je ervan zult genieten op basis van je selecties, en nadat je de app een tijdje hebt gebruikt, ook op basis van je luistergewoonten.

Er is een menubalk onderaan het scherm voor navigatie naar verschillende secties van Deezer. Er zijn vijf schermtabs in de menubalk:

Muziek : Deze pagina staat vol met suggesties voor muziek waarvan Deezer denkt dat je ze leuk zult vinden, in de vorm van afspeellijsten, radiostations, artiestensuggesties en grafieken.

Podcasts : hier heb je toegang tot de podcastbibliotheek van Deezer. Het platform stelt populaire podcasts voor, laat je bladeren op categorie en geeft enkele redactionele aanbevelingen. Je kunt ook bladeren op duur of podcast-netwerk, wat handig is. Tot slot vindt u onderaan enkele aanbevelingen voor radiostations.

Favorieten : elke keer dat u een nummer, album, artiest of afspeellijst favoriet maakt, wordt deze toegevoegd aan dit tabblad onder Favoriete nummers, afspeellijsten, albums, artiesten of mixen. Je kunt hier ook je gedownloade muziek en podcasts vinden.

Zoeken : op het tabblad Zoeken kunt u zoeken naar een specifiek nummer, artiest, podcast of genre. Hiermee kunt u ook door muziek bladeren op genre en categorie. Dit tabblad heeft een Shazam-achtige functie waarmee u de microfoon van uw apparaat kunt gebruiken om naar een nummer te zoeken.

Premium : als u het gratis abonnement gebruikt, gaat u naar een scherm met upgrade-opties. Op het premium abonnement verdwijnt dit tabblad.

Als je besluit dat je geen Deezer-abonnee meer wilt zijn, is het proces vrij eenvoudig.

Ga naar Instellingen

Selecteer Accountbeheer

Selecteer Mijn abonnement beheren

Selecteer Mijn abonnement annuleren

Selecteer de reden voor het annuleren en selecteer vervolgens Bevestigen

Ga naar je profiel

Selecteer Accountinstellingen

Selecteer Mijn abonnement beheren

Selecteer Mijn abonnement annuleren

Selecteer de reden voor het annuleren en selecteer vervolgens Bevestigen

Alternatieven zijn onder meer: Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited, Tidal en Apple Music. Met elk van deze services kun je niet alleen muziek streamen, maar ook offline downloaden en luisteren.

De belangrijkste trekpleister van Deezer is de HiFi-kwaliteit en 360-audio-ondersteuning. Het biedt geen MQA-opnames zoals Tidal, maar het is ook veel goedkoper, en sommigen zijn niet zo overtuigd van de voordelen van MQA. Spotify kan nog niet concurreren op HiFi-kwaliteit, maar de aanbevelingen zijn geavanceerder en het heeft betere sociale functies. Het is ook vermeldenswaard dat Amazon Music Unlimited een vergelijkbare service biedt als Deezer voor een iets lagere prijs.

Deezer valt in een soort middenweg tussen de services, het is waarschijnlijk niet de juiste keuze voor iedereen, maar het kan in je Goudlokje-zone vallen.

