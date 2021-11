Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Square heeft zijn C ash-app opengesteld voor tieners door aan te kondigen dat mensen ouder dan 13 jaar de app kunnen gebruiken om geld uit te geven of naar vrienden te sturen.

De app, die voorheen alleen beschikbaar was voor mensen van 18 jaar of ouder, concurreert rechtstreeks met Venmo , waardoor mensen onder de 18 geen gebruik kunnen maken van de service. Minderjarigen die de Cash-app gebruiken, moeten nog steeds toestemming van hun ouders of voogden krijgen om de app te gebruiken, en ze hebben geen toegang tot alles wat de Cash-app doet, inclusief de mogelijkheid om te investeren of Bitcoin te gebruiken.

Square zei ook dat tieners geen cheques kunnen storten.

Het belangrijkste kenmerk dat tieners waarschijnlijk leuk zullen vinden en zullen gebruiken, zijn peer-to-peer-transacties. Als ze de kosten van een pizza met vrienden moeten delen, kunnen ze gewoon de Cash-app gebruiken om ze geld te sturen. Ze krijgen ook een aanpasbare betaalpas die ze in winkels kunnen gebruiken, evenals ondersteuning voor Apple Pay en Google Pay .

Square zei dat ouders en voogden elke transactie kunnen zien en kunnen overmaken via maandelijkse afschriften. Ouders en voogden kunnen ook op elk gewenst moment de Visa-debetkaart en Cash App-account van hun tiener deactiveren door contact op te nemen met de ondersteuning.

Houd er rekening mee dat Cash App niet de enige service is die online bankieren of betalingsdiensten aanbiedt aan 13-jarigen. Apple Cash laat tienergebruikers bijvoorbeeld toe via een gezinsoptie. Maar Cash App is nog steeds opmerkelijk omdat het populair is en eigendom is van Square, dat Jack Dorsey samen met Twitter heeft opgericht.