Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een fan bent van Harry Potter: Wizards Unite, dan is het, sorry om te zeggen, bijna tijd om je toverstok voor de laatste keer op te hangen - aangezien de mobiele augmented reality (AR)-game binnenkort wordt gesloten.

Dus wanneer is precies je laatste kans om goblins en demonen te verslaan? Niantic, de ontwikkelaar van de game, geeft spelers tot 31 januari 2022 de tijd om eropuit te gaan en op zoek te gaan. Na die tijd wordt de game verwijderd uit zowel Google Play Games als Apples App Store.

Dus waarom doet Niantic een Cedric Diggory met Harry Potter: Wizards Unite? Het bedrijf runt ook Pokemon Go , dat enorm populair is geweest en veel langer is doorgegaan dan Potters periode van iets meer dan twee jaar als een mobiele AR-game.

"Niet alle games zijn bedoeld om eeuwig mee te gaan", leest de officiële blogpost van de ontwikkelaar. Neem dat zoals je wilt: vermoedelijk is het spel gewoon niet winstgevend genoeg om het waard te zijn om voorbij een bepaald punt te rennen. Er komt echter meer uit de game in de laatste paar maanden, waaronder "een verscheidenheid aan in-game-evenementen, nieuwe inhoud en veranderingen in de gameplay".

Het is ook zeker geen einde aan Niantics voortdurende visie op AR-mobiele games. De ontwikkelaar heeft zojuist Pikmin Bloom gelanceerd , terwijl Transformers: Heavy Metal in de toekomst uitkomt (de laatste titel bevindt zich momenteel in de zachte lanceringsfase voor spelers in Nieuw-Zeeland, Filippijnen en Denemarken).

Maar als een franchise die zo geliefd is als Harry Potter niet kan overleven, hoe zullen Pikmin en Transformers dan de tand des tijds doorstaan? "We zullen alle lessen van Harry Potter: Wizards Unite meenemen in onze andere projecten", zegt Niantic.

Draco dormiens nunquam titillandus.

