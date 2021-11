Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pinterest introduceert net op tijd voor de feestdagen een nieuwe QVC-achtige functie voor thuiswinkelen: Pinterest TV.

Pinterest TV is een nieuwe serie liveshows met in de hoofdrol topmakers die producten uitlichten die andere gebruikers kunnen kopen. Creators kunnen tijdens hun shows pronken met en naar producten linken, en kortingen aanbieden. U kunt het product dan bekijken, selecteren en kopen op de site van een detailhandelaar. Het lijkt veel op QVC in de VS - een thuiswinkelnetwerk/-kanaal. Pinterest TV is echter beperkt tot gebruikers van de mobiele Pinterest-app en alle aankopen gebeuren buiten het platform.

Afleveringen van Pinterest-tv-shows worden uitgezonden van maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur ET in de VS.

Pinterest-tv-programmas behandelen een reeks verschillende onderwerpen, zoals mode, schoonheid en thuis. Hier zijn enkele van de shows die tot nu toe zijn aangekondigd:

Christian On: Sterrenmodeontwerper Christian Siriano repliceert de meest populaire modezoekopdrachten op Pinterest.

Sterrenmodeontwerper Christian Siriano repliceert de meest populaire modezoekopdrachten op Pinterest. Unfail My: Monica Suriyage en voedselmakers van Pinterest helpen bij het redden van mislukte vakantiegerechten.

Monica Suriyage en voedselmakers van Pinterest helpen bij het redden van mislukte vakantiegerechten. Tom Tries: Olympisch gouden medaillewinnaar Tom Daley besteedt elke week tijd aan het leren van nieuwe vaardigheden van omas en opas.

Olympisch gouden medaillewinnaar Tom Daley besteedt elke week tijd aan het leren van nieuwe vaardigheden van omas en opas. Manny Does: Beauty-ondernemer Manny MUA beantwoordt in deze wekelijkse serie de meest voorkomende beautyvragen voor de feestdagen.

Beauty-ondernemer Manny MUA beantwoordt in deze wekelijkse serie de meest voorkomende beautyvragen voor de feestdagen. Koop dit: cabaretier Robyn Schall - met Pinterest-makers - laat in realtime zien hoe producten eruitzien en aanvoelen.

Afleveringen van Pinterest-tv-shows worden elke weekdag uitgezonden en zijn opgenomen en kunnen gebruikers on-demand rechtstreeks via Pinterest bekijken.

Om aan de slag te gaan met Pinterest TV, moet je het eerst vinden. Open de nieuwste versie van de Pinterest-app en klik op het tv-pictogram in de hoek. Dat is het!

Pinterest heeft ook een desktopversie van Pinterest TV die je hier kunt openen .

Terwijl je live gestreamde afleveringen bekijkt, kun je communiceren met hosts en vragen stellen via een chatinterface.

Pinterest TV-hosts mogen tijdens hun shows winkelervaringen mogelijk maken, inclusief een "productlade" met prijzen, productdetails, voorraad en tijdelijke kortingen. Elke vrijdag krijg je korting op topmerken zoals Patagonia en Mented.

Pinterest TV is vanaf 8 november 2021 in de VS beschikbaar voor iOS-gebruikers van de mobiele Pinterest-app.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 2 November 2021

Bekijk de aankondigingsblogpost van Pinterest voor meer details.