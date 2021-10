Hoe de nieuwe fooifunctie van TikTok te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok lijkt sommige gebruikers de mogelijkheid te geven om tips te accepteren en ook direct makers van fooien. Het bedrijf heeft officieel geen fooifunctie aangekondigd , maar makers beginnen te melden dat ze het hebben getest. Op basis van hun ervaringen is dit wat je moet weten over het geven van fooien op TikTok .

Eind 2021 deelde TikTok-maker Jera Bean een aantal videos om aan te kondigen dat ze een fooifunctie in de TikTok-app had gevonden en goedkeuring had aangevraagd.

Volgens Jera Bean moet je account een goede reputatie hebben, minimaal 100.000 volgers hebben en aan de leeftijdseis voldoen om goedgekeurd te worden. Als makers aan deze vereisten voldoen, kunnen ze de functie aanvragen. Het is niet bekend of iedereen die zich aanmeldt wordt goedgekeurd.

Ga naar je instellingen in TikTok. Zoek naar de nieuwe optie Tips en selecteer deze. Lees en ga akkoord met de voorwaarden van TikTok voor tips. Je aanvraag wordt vervolgens ter beoordeling naar TikTok gestuurd.

Op basis van videos van Jera Bean gaat het aanvraagproces snel.

Nee. Volgens TikTok-maker Jera Bean gaat al het geld dat aan makers wordt gegeven naar hen. Het is onduidelijk of dit na de testfase zal veranderen.

Een TikTok-account dat fooien accepteert, zal een "tips"-knop op hun profiel weergeven.

Wanneer een gebruiker op de knop fooien tikt, mogen ze de maker naar verluidt $ 5, $ 10, $ 15 of een aangepast bedrag naar keuze sturen (het minimum is $ 1). Het lijkt erop dat gebruikers het account dat ze fooien niet hoeven te volgen, maar dat ze 18 jaar of ouder moeten zijn om fooien te kunnen sturen.

Ja. Het lijkt erop dat TikTok gebruikers de mogelijkheid biedt om anoniem tips te verzenden.

