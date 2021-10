Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt misschien gehoord van Amazon Go, de gewoon weglopen-stijl van supermarkten , maar nu is er een zeer Britse rivaal die open is in het Londense Holborn: Tesco GetGo.

GetGo streeft naar een kassaloze ervaring, waarbij klanten de Tesco Grocery & Clubcard-app kunnen downloaden - beschikbaar voor Apple iOS- en Android-apparaten - en vervolgens gewoon de winkel uitlopen nadat ze hun selecties hebben gemaakt.

Cameras rond de GetGo-winkel, gecombineerd met kunstmatige intelligentie (AI), herkennen automatisch wat je in je winkelmandje hebt gestopt en vervolgens kun je via de app vertrekken voor geautomatiseerde facturering.

Het is echter niet helemaal gratis, aangezien voor beperkte artikelen zoals tabak en alcohol een bemand station nodig is om de wettelijke leeftijden van klanten voorafgaand aan dergelijke verkopen te verifiëren.

Tesco GetGo arriveert nadat het testen van een soortgelijke opstelling op het hoofdkantoor van de supermarktgigant, in Welwyn Garden City, een succes was. Het zit Amazon natuurlijk een beetje op de hielen, aangezien de Amerikaanse gigant al veel van zijn Go-winkels in de VS heeft uitgerold, voordat zijn eerste Amazon Fresh-equivalent in maart 2021 in Ealing, Londen, werd geopend.

Dus is dit de toekomst van winkelen? Tesco zegt dat het de ene GetGo-winkelproef gaat uitvoeren om te zien "hoe klanten reageren". Als het een succes is, zullen we zeker meer contactloze en kassaloze ervaringen zien uitrollen in verschillende delen van het land. En we vermoeden dat zijn belangrijkste rivalen, zoals Sainsburys en Waitrose, ook niet ver achter zullen blijven...