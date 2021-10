Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Thuistrainingsplatform Fiit breidt zijn bereik verder uit dan dumbbells en kettlebells, en plaagt de integratie van luchtfietsen die begin volgend jaar van start gaat.

Door de verhuizing aan te kondigen in een blogpost , heeft het bedrijf een nieuwe samenwerking met Assault Fitness beschreven - die de verbonden fietsen zal leveren - waardoor gebruikers tegelijkertijd trackinginzichten krijgen van de typische wearables en de luchtfiets.

De AssaultBike zal zich aanpassen aan Fiits eigen merk van metrics, waarbij inspanning op de fiets, totale output, RPM en rep-tracking allemaal worden meegenomen in een nieuwe formule die zal pronken met prestaties in drie nieuwe soorten klassen - Metcon, Sprint en Endure.

Metcon - of metabolische conditionering - is een stijl van anaërobe melkzuurtraining, waarbij Fiit aangeeft dat deze trainingen een uitloper zijn van zijn eigen Dumbbell Shred-lessen. Sprint, zoals de naam al doet vermoeden, draait om korte uitbarstingen van inspanning en zal proberen explosieve kracht en kracht te trainen.

Endure, nogmaals, spreekt voor zich en zal zich richten op het opbouwen van het uithoudingsvermogen van de gebruiker - net zoals Fiits huidige Nonstop-lessen.

In een nieuwe toevoeging aan de app maken ook herstelworkouts hun debuut via de airbike, in de vorm van actief herstel, stretching, mobiliteit en activatiesessies.

Vroege toegang tot deze nieuwe luchtfietsfuncties begint in januari 2022, waarbij Fiit-gebruikers vóór 31 oktober hun interesse kunnen registreren en misschien een van de 100 mensen zijn die de nieuwe technologie testen, hoewel er geen prijs- of pakketdetails zijn geplaagd. maar door het pay-as-you-go-platform.

Het is ook onduidelijk wanneer de volledige lancering zal zijn, maar wanneer het uiteindelijk wordt uitgerold als onderdeel van de Fiit-ervaring, geeft het degenen die een fitnessplatform voor thuis kiezen veel opties om uit te kiezen.

Met mensen als Peloton die het afgelopen jaar zijn vertakt naar meer gebieden van thuistrainingen, is het niet verrassend om een vergelijkbare beweging van Fiit te zien. Hoewel deze twee platforms nog steeds op verschillende fitnessgebieden actief zijn en daarom een iets ander type sporter aanspreken, wordt hun doel om uit te breiden en de go-to-oplossing voor thuistrainingen te worden steeds duidelijker.

We houden dit in de gaten en streven ernaar de integratie te testen zodra de release is afgerond, dus houd ons in de gaten voor meer informatie.

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 25 October 2021