(Pocket-lint) - De meesten van ons hebben portemonnees vol met meer kaarten dan we aankunnen. U kunt debetkaarten, creditcards, visitekaartjes, klantenkaarten en nog veel meer hebben, die uw achterzak of tas belasten. Maar dat kan veranderen met Curve , een slimme Mastercard en app die al uw bestaande kaarten consolideert, zodat u met slechts één kaart kunt betalen.

Curve is in wezen een slimme portemonnee die al uw bestaande creditcards, betaalpassen en klantenkaarten combineert in één app en Mastercard. Het is een volledig gratis upgrade (je moet betalen voor premium-kaarten) voor ieders portemonnee, vooral reizigers en degenen die dure elektronische artikelen kopen. De voordelen van Curve zijn echter een stuk breder dan een slankere portemonnee.

Curve geeft alle nieuwe gebruikers 1 procent cashback voor al hun aankopen gedurende een hele maand. U kunt uw reis optimaliseren met een extra cashback tot 20 procent op Booking.com, Hertz en andere leveranciers, zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw bestaande kaarten. Dit betekent dat je beloningen ontvangt van twee punten: de primaire kaart en Curve .

Curve belooft ook de beste wisselkoersen op de markt, compleet met gratis geldopnames in het buitenland en aankoopbescherming tot £ 100.000 bij geschillen. Deze voordelen worden automatisch toegepast op uw aangesloten kaarten, waardoor u met veel meer gemak en comfort aankopen kunt doen. U kunt ook upgraden naar premium-kaarten voor extra beloningen.

Op dit moment biedt Curve een welkomstbonus van £ 5 aan Pocket-Lint-lezers bij hun eerste aankoop, maar u kunt verder lezen om erachter te komen waarom het zon geweldige service is.

Het belangrijkste voordeel van Curve is dat het al uw debetkaarten, creditcards en klantenkaarten in één app en Mastercard kan consolideren. U hoeft niet meerdere kaarten bij u te hebben, slechts één. Je kunt vanuit je app eenvoudig wijzigen welke kaart je wilt gebruiken. Vanwege deze functie hoeft u niet meerdere PIN- en CVV-nummers te onthouden - alleen de Curve PIN en CVV. Bovendien is de Curve-kaart compatibel met Apple Pay, Google Pay en Samsung Pay, zodat u al uw bestaande kaarten in één keer aan deze betalingsdiensten kunt toevoegen.

Als je een betaling hebt gedaan met de verkeerde kaart, kun je de betaling eenvoudig overzetten naar een andere kaart. Dit kan tot 30 dagen na de transactie en slechts één keer per transactie. Deze functie is met name handig wanneer u de betaling wilt verplaatsen naar een kaart die betere voordelen biedt of wanneer u een betaling wilt verplaatsen van een persoonlijke naar een bedrijfskaart. Als u een nieuwe bankpas/creditcard heeft besteld die nog niet is aangekomen, kunt u de betaling uitvoeren met een van uw andere kaarten en de betaling vervolgens overzetten naar de nieuwe kaart wanneer deze arriveert.

Er is niets zo gênant als wanneer uw betaling wordt geweigerd, vooral in sociale situaties. Betalingen kunnen worden geweigerd als uw kaart is verlopen, u uw kredietlimiet heeft overschreden, de kaartaanbieder technische problemen heeft of tal van andere factoren. Curve als een "anti-gêne-modus" waarmee u een reservekaart kunt definiëren die automatisch wordt gebruikt in het geval van een mislukte of geweigerde betaling. Hierdoor kunt u de betaling zonder problemen uitvoeren en vermijdt u mogelijk gênante situaties.

Als u een van de op premium abonnementen gebaseerde Curve-kaarten heeft, komt u ook in aanmerking voor 1 procent cashback op al uw transacties met 3 of 6 retailers. De gratis kaart biedt ook 1 procent cashback bij drie retailers gedurende 30 dagen, maar dat is slechts een korte proef om u te helpen bepalen of u wilt upgraden naar een premium-kaart. De cashback is een extra beloning waarmee u kunt profiteren van de voordelen van uw bestaande kaarten. Deze functie is vooral handig voor mensen die grote elektronische uitgaven maken bij Amazon, Apple, Nintendo en meer.

Curve Flex is een nieuw initiatief waarmee u geld uit eerdere transacties kunt vrijmaken om aan uw huidige en toekomstige financiële behoeften te voldoen. U kunt in wezen geld vrijmaken van transacties uit het verleden en deze omzetten in maandelijkse betalingen gespreid over termijnen van drie tot twaalf maanden. Dit is een volledig unieke functie waarmee u huidige uitgaven kunt dekken, zoals de aanschaf van dure elektronische apparatuur, vakanties of noodgevallen. Bovendien brengt Curve Flex een lagere rente met zich mee dan een typische creditcard.

Curve geeft u toegang tot geavanceerde uitgavenanalyses in uw mobiele app. U kunt precies zien wat u van alle geregistreerde betaalkaarten hebt uitgegeven, de verzamelde Curve-beloningspunten berekenen, een overzicht van uitgaven voor verschillende categorieën (eten, detailhandel, reizen, enz.) bekijken en uw aankopen definiëren als persoonlijk of zakelijk. U kunt ook fotos van bonnen opslaan bij de aankopen. U kunt in feite ook al uw bank- en kaartrekeningen toevoegen aan de mobiele applicatie, zodat al uw financiële informatie op één locatie wordt geconsolideerd.

Over het algemeen kunnen creditcards niet worden gebruikt voor bepaalde soorten betalingen, zoals het betalen van belastingen en nutsvoorzieningen. Dankzij de Curve Fronted-functie kunt u echter voor alle diensten betalen met uw geregistreerde creditcards via de Curve-betaalpas. Hierdoor kunt u uw creditcards in wezen als debetkaarten behandelen. Op deze transacties wordt meestal een servicetoeslag van 1,5 procent toegepast, maar met een Curve Metal-kaart worden deze kosten niet in rekening gebracht.

Curve biedt een breed scala aan geavanceerde mogelijkheden voor klantbescherming. Als u met Curve-kaarten betaalt, komt u in aanmerking voor een terugbetaling van maximaal £ 100.000 per geschil. U kunt uw Curve-kaart ook op elk gewenst moment via de mobiele app vergrendelen en ontgrendelen, wat vooral handig is als u uw kaart niet kunt vinden. Bovendien betekent betalen met Curve-kaart dat u uw bank- en primaire kaartgegevens aan niemand hoeft te onthullen, waardoor alle transacties veiliger worden.

We hebben enkele van de meest opmerkelijke functies en mogelijkheden uitgelicht die beschikbaar zijn in de gratis Curve-kaart. Curve biedt echter een breed scala aan extra voordelen, vooral als u zich abonneert op Curve Black of Curve Metal. De geavanceerde Curve-kaarten geven u toegang tot wereldwijde reisverzekeringen, verzekeringen voor mobiele telefoons, korting op toegang tot lounges op de luchthaven en tal van andere voordelen.