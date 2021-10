PayPal wil hoeveel betalen voor Pinterest?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Uw go-to-site voor inspiratie kan binnenkort worden gekocht door een van de meest populaire digitale betalingsproviders.

Volgens Bloomberg wil PayPal Pinterest kopen voor een bedrag dat het de grootste acquisitie in de internetruimte voor consumenten in het afgelopen decennium zou maken en ook een van de grootste voor PayPal, dat in 2015 van eBay werd gesponnen. Het bood naar verluidt $ 45 aan miljard, of ongeveer $ 70 per aandeel voor Pinterest.

Houd in gedachten dat enkele andere oogverblindende overnames in de afgelopen 10 jaar niet eens in de buurt komen van dat aantal.

Microsoft heeft Linkedin bijvoorbeeld in 2016 opgeslokt voor $ 26 miljard, en Salesforce kocht Slack in 2020 voor bijna $ 30 miljard. En vergeet niet dat Facebook WhatsApp in 2014 kocht voor 19 miljard dollar. Het kreeg ook Instagram voor $ 1 miljard in 2012. En toen verwierf Yahoo een jaar later Tumblr voor dezelfde prijs.

De meeste mensen gebruiken Pinterest voor ideeën over dingen om te kopen. Zelfs als ze het gebruiken voor knutselideeën en doe-het-zelfprojecten en recepten, moeten ze meestal iets kopen.

Om gebruikers te helpen producten te ontdekken en vergelijkbare items te vinden, heeft Pinterest de afgelopen jaren functies uitgerold waarmee mensen naar items op een foto kunnen zoeken . Het heeft natuurlijk ook enkele transactiemogelijkheden geïntroduceerd - of "koopbare pinnen" - zodat mensen afbeeldingen op prikborden kunnen opslaan en goederen kunnen kopen.

Door Pinterest te kopen, zou PayPal zijn aanwezigheid in e-commerce uitbreiden. In 2019 kocht het online couponplatform en extensie Honey voor $ 4 miljard.

The New York Times merkte op dat de CEO van PayPal onlangs tegen analisten van Wall Street heeft gezegd dat hij wil dat PayPal een "super-app" wordt die tal van diensten omvat.