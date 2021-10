Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Blue Origin, het ruimtebedrijf van Jeff Bezos , heeft zijn volgende spraakmakende ruimtevlucht aangekondigd: binnen twee weken zal het een 90-jarige man lanceren naar een hoogte van ongeveer 100 kilometer boven de aarde. Wie is deze persoon? Niemand minder dan Captain James T Kirk van de USS Enterprise.

Ook: Star Trek in volgorde: de beste manier om films en shows te bekijken

Dat klopt: acteur William Shatner vliegt in het echte leven naar het verre hiernamaals via de New Shepard NS-18-raket van Blue Origin. Hij zal worden beschouwd als de oudste persoon die naar de ruimte is gevlogen, een record dat eerder in het bezit was van vlieger Wally Flunk, die slechts een paar maanden geleden op Blue Origins eerste bemande vlucht van New Shepard vloog. Als je een Star Trek-fan bent die Kirk wil zien opstijgen, of misschien wil je deel uitmaken van de geschiedenis door naar de oudste persoon in de ruimte te kijken, dan kun je dit als volgt doen.

Shatner zal op dinsdag 12 oktober 2021 rond 8.30 uur CDT de ruimte in vliegen met Blue Origin. Hier zijn een paar verschillende lokale tijden:

09:30 uur ET

6:30 uur PT

14.30 uur BST

Shatner zal op de vlucht worden vergezeld door de volgende bemanningsleden:

Audrey Powers, een VP bij Blue Origin

Chris Boshuizen, een voormalig NASA-ingenieur die medeoprichter was van Planet Labs

Glen de Vries, mede-oprichter van Medidata en vice-voorzitter bij Dassault Systemes

TMZ heeft beweerd dat de vlucht van Shatner zal worden gefilmd als onderdeel van een documentaire.

De New Shepard-raket van Blue Origin is ontworpen om verticaal te lanceren. Het zal opstijgen vanaf Launch Site One in West Texas met vier passagiers in een bemanningscapsule die bovenop zit. Het klimt naar een hoogte van 100 kilometer boven de aarde. Op dat moment zouden de capsule en de raket moeten scheiden en beide delen zullen terugvallen naar de aarde (waarbij de capsule en passagiers hopelijk veilig landen). In totaal zal de vlucht ongeveer 10 minuten duren.

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 5 October 2021

Blue Origin zei dat het om T-90 minuten live lanceringsverslaggeving zal hosten op BlueOrigin.com. De lancering is momenteel gericht op 8.30 uur CDT.