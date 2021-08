TikTok zou de tijdslimiet voor het uploaden van videos binnenkort kunnen verlengen tot vijf minuten of langer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De kleine videogigant TikTok experimenteert schijnbaar met de tijdslimiet voor zijn uploads, mogelijk op zoek om videos uit te breiden tot vijf minuten of langer.

Het platform verlengde in december 2020 al de maximale tijd tot drie minuten uploads, waarbij social media-consulent Matt Navarra via Twitter aangeeft dat dit wellicht nog een keer omhoog gaat.

Zoals te zien is in de onderstaande schermafbeelding, lijkt een kleine groep gebruikers de optie te krijgen om clips van vijf minuten te uploaden.

De gelukkigen die zijn geselecteerd om de functie te testen, ontvangen een melding waarin wordt bevestigd dat het platform nu de langere video accepteert, met de tekst: "Upload videos van maximaal 5 minuten vanaf je apparaat. Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van TikTok gebruikt voordat probeer de functie in je app of tiktok.com."

TikTok test een langere video-uploadlimiet van 5 minuten pic.twitter.com/qiRbJmHkma — Matt Navarra (@MattNavarra) 25 augustus 2021

Een snelle scroll door Twitter laat ook zien dat sommige gebruikers ook de mogelijkheid krijgen om videos met een tijdslimiet van 10 minuten te uploaden, wat suggereert dat TikTok nog steeds de ideale nieuwe limiet afweegt om voor alle gebruikers uit te rollen.

Het is ook niet de enige verandering die we binnenkort zouden kunnen zien aankomen, met TikTok Stories — die, ja, hetzelfde formaat lijkt te volgen als Snapchat en Instagram — eerder deze maand geruchten en TikTok Shopping eerder deze week aangekondigd.

Dit laatste is een samenwerking met Shopify, waarbij zakelijke gebruikers de mogelijkheid krijgen om een winkeltabblad toe te voegen aan hun TikTok-profielen. Het stelt hen in staat om producten te tonen en te linken naar hun online winkels voor betaling.

Of we daadwerkelijk een nieuwe maximale tijdslimiet zien, valt natuurlijk nog te bezien, maar de tekenen wijzen zeker in die richting.