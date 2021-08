Wat is TikTok Shopping en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor het geval je een andere app nodig had om van te kopen, lanceert TikTok , in samenwerking met Shopify, een nieuw TikTok Shopping-tabblad dat zakelijke gebruikers kunnen toevoegen aan hun TikTok-profielen. Hiermee kunnen ze producten weergeven en naar hun online winkels linken voor betaling. Hier is alles wat u moet weten.

Op 24 augustus 2021 hebben TikTok en Shopify een nieuwe manier aangekondigd waarop bedrijven aan consumenten kunnen verkopen. Met name gebruikers die zowel Shopify-handelaars als TikTok For Business-accounthouders zijn, kunnen nu een nieuw winkeltabblad toevoegen aan hun TikTok-profielen en hun productcatalogi synchroniseren om een mini-storefront te creëren dat rechtstreeks naar hun online winkel linkt om af te rekenen. Houd er rekening mee dat hoewel dit programma nu live is, het slechts een pilot is. Shopify heeft het ook beschreven als een "bèta".

Van wat we kunnen zien, werkt TikTok-shopping veel op hoe Instagram zijn gebruikers rechtstreeks op zijn platform bij geselecteerde verkopers en bedrijven laat kopen.

Een van de eerste voorbeelden is al live: Kylie Cosmetics.

Kylie Cosmetics, eigendom van reality-tv-ster Kylie Jenner, is een schoonheidsmerk dat make-up verkoopt. Als je vanuit de TikTok mobiele app naar haar @kyliecosmetics TikTok-profiel gaat, zie je het nieuwe tabblad Winkelen. Voor haar zit het tussen een feed met videos die ze heeft gepost en al haar likes. "Ik heb mijn bedrijf op sociale media gebouwd", kondigde Jenner in een persbericht aan. "Daarom ben ik verheugd dat Kylie Cosmetics een van de eersten is die klanten rechtstreeks op onze TikTok laat winkelen!"

Als onderdeel van deze pilot zullen Shopify en TikTok productlinks naar Shopify-handelaren brengen. Ze kunnen worden gebruikt om producten in berichten te taggen, en vervolgens kunnen TikTok-gebruikers ervoor kiezen om rechtstreeks vanuit de winkelpui van de handelaar te winkelen of op een getagd product in de video van een handelaar te klikken om naar hun online winkel te gaan om af te rekenen.

De TikTok Shopping-pilot is momenteel beschikbaar voor Shopify-verkopers in de VS en het VK. Een selecte groep handelaren in Canada wordt de komende weken (dus tegen september 2021) aan de pilot toegevoegd. De functie zal de komende maanden naar andere regios worden uitgerold, zei TikTok.

Shopify-handelaars kunnen via deze Shopify-pagina vroegtijdige toegang tot de pilot aanvragen.

U kunt hier ook leren hoe u een Shopify-handelaar kunt worden . Als je dat al bent, moet je de TikTok Shopify-app installeren. Als je een TikTok Business-account nodig hebt, ga dan hier om je aan te melden. Ten slotte raden we aan om de aankondigingsblogpost van Shopify voor TikTok Shopping te bekijken als je nog vragen hebt.

