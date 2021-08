Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Otter heeft een uitbreiding aangekondigd van zijn Otter Assistant-transcriptieservice voor videogesprekken.

Oorspronkelijk beschikbaar gemaakt voor Zoom in mei , ondersteunt het nu ook andere videoconferentiediensten. Abonnees van Otter Business Plan kunnen de automatische transcriptiefuncties gebruiken in Microsoft Teams , Google Meet en Cisco Webex.

Na toestemming zal de Otter Assistant tijdens uw gesprekken in realtime administratieve taken uitvoeren. Het kan worden gekoppeld aan online agendas, opnames plannen en vervolgens, tijdens conferentiegesprekken, aantekeningen maken en transcripties delen met alle aanwezigen.

@Nu meer bedrijven zich aanpassen aan een hybride werkmodel waarbij professionals werken en vergaderingen houden op kantoor, thuis en op mobiel, kijken velen naar Otter als een hulpmiddel om de teamcommunicatie en samenwerking te verbeteren", aldus Otter mede-oprichter, Sam Liang.

"We zijn verheugd om het gebruik van Otter nog gemakkelijker en toegankelijker te maken, ongeacht waar of hoe mensen vergaderingen leiden en eraan deelnemen."

Otter biedt een gratis online transcriptieservice, met een vast aantal minuten aan transcripties die gratis beschikbaar zijn als onderdeel van het Basic-lidmaatschap. Er is ook een Pro-lidmaatschap.

Met beide kunt u audio live transcriberen of een vooraf opgenomen audiobestand uploaden. Je krijgt drie gratis uploads per maand op Basic.

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 25 August 2021

Otter Assistant is alleen beschikbaar in het Business-abonnement, maar kost $ 20 per maand. Dat geeft je ook tweefactorauthenticatie en een aantal andere exclusieve functies.