Nieuwe Post Office EasyID app ter vervanging van documenten voor identiteitsbewijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In plaats van je dossier door te spitten om een identiteitsbewijs of een adresbewijs te vinden, heeft The Post Office (in het VK) geprobeerd het een stuk eenvoudiger te maken met zijn nieuwe EasyID-app .

Het is gemaakt in samenwerking met Yoti , die al een app heeft die gespecialiseerd is in het bewijzen van je identiteit. Is het dan niet een soort verdubbeling? Kan zijn. Maar de Post Office EasyID-app is iets officiëler. Het is een geaccepteerde methode om uw leeftijd te bewijzen, om pakketten op te halen bij uw postkantoor en zelfs voor e-handtekeningen. U kunt ook al uw belangrijke documenten in de app opslaan, zodat u ze op één plek kunt openen.

Er vindt veel administratieve controle plaats op het postkantoor, dus het is geen verrassing om te zien dat het een app heeft gemaakt om zowel zichzelf als klanten te helpen. Door een app te maken waarmee de identiteit van mensen kan worden geverifieerd, wordt een veiligere verificatie voor het postkantoor mogelijk, evenals een veel gebruiksvriendelijker systeem voor klanten.

Nu zullen er vragen zijn over de veiligheid voor gebruikers en de mogelijkheid dat telefoons worden gestolen en toegang tot hun informatie wordt verkregen. Maar hebben we in werkelijkheid niet allemaal al die informatie aan de telefoon? En als je biometrische gegevens gebruikt om toegang te krijgen tot die informatie, wordt het sowieso een stuk moeilijker voor potentiële dieven om hier toegang toe te krijgen. Maar voor het geval dat EasyID is gebouwd met Yoti-technologie, die "gecertificeerd is in overeenstemming met ISO/IEC 27001-normen voor informatiebeveiliging en beveiligingscontroles die zijn gecontroleerd met behulp van de ISAE 3000 (SOC2)-methodologie."

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 23 August 2021

Het lijkt erop dat het nog maar een app is die is ingesteld om je portemonnee te vervangen.