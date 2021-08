Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meerdere retailers zijn begonnen met het aanbieden van flexibele financierings- en maandelijkse betalingsplannen via nu kopen, later betalen-apps van derden, zoals Klarna, Affirm, Afterpay, en zelfs PayPay heeft zijn eigen oplossing genaamd Pay in 4. In deze gids, Pocket- lint behandelt specifiek hoe Klarna werkt, welke sites en winkels het accepteren, wat je ermee kunt kopen (zoals AirPods of Apple Watches), en of het kredietvereisten, verborgen kosten en rente heeft.

Klarna is een koop nu, betaal later-service (of een verkooppuntfinancieringsservice) die in 2005 in Zweden is opgericht. Het is beschikbaar in bijna 20 landen en wordt gebruikt door ongeveer 90 miljoen shoppers. Met Klarna kun je bij het afrekenen kleine leningen afsluiten voor zowel online als in-store aankopen via de Klarna mobiele app. Het werkt samen met populaire retailers, zoals Apple, Macys, Etsy, Foot Locker en Sephora, zodat u betaalbare betalingen kunt doen voor items met een groot ticket.

Download eerst de Klarna-app uit de Apple App Store of Google Play Store .

Open de nieuwste versie van de Klarna-app. U ziet de optie om een account aan te maken. Selecteer account aanmaken en vul je e-mailadres in. U wordt gevraagd om uw identiteit te verifiëren met een code die naar uw e-mail is verzonden. Klarna zal dan om een telefoonnummer vragen om verbinding te maken met je account. Nogmaals, het zal u een code sturen om uw identiteit te verifiëren. Klarna zal dan uw toestemming vragen om u te volgen. Je kunt het ontkennen. U wordt doorgestuurd naar een pagina om winkels te vinden die Klarna-betalingen in de winkel accepteren. Tik op de terugknop om naar het startscherm te gaan en de Klarna-app te verkennen.

Wanneer je de Klarna-app opent, beland je op het Klarna-startscherm. Vanaf het startscherm ziet u verschillende knoppen naar verschillende paginas: Online winkelen

In de winkel

Eenmalige kaarten

Betalingen

Aankopen

Leveringen

Alles opgeslagen

Aanbiedingen

Beloningen

Mijn winkel

Geschiedenis

Nodig vrienden uit

Postvak IN

And More, wat leidt tot CO2-uitstoot, Help en Instellingen Een zoekbalk bevindt zich bovenaan en een navigatiebalk onderaan het startscherm. De navigatiebalk heeft tabbladen voor Thuis, Opgeslagen en Mijn Klarna.

Tik in het startscherm op de optie Online winkelen. Zoek een winkel waar u online iets wilt kopen, zoals Amazon of Walmart.

Mogelijk wordt u gevraagd om in te loggen op uw account bij de winkelier. Als je alle items die je wilt kopen in je winkelwagen hebt, druk je op de roze Klarna-knop. Klarna maakt dan een beveiligde eenmalige kaart aan. Keur het bedrag en andere details zoals verzendkosten en belastingen goed. Druk op doorgaan.

Klarna kan een zachte kredietcontrole uitvoeren die geen invloed heeft op uw kredietscore .

. Klarna zal ook je toestemming vragen om extra toe te voegen om verzendkosten en belasting te dekken. Voer uw gegevens voor Klarna in, zoals naam, geboortedatum en adres. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op bevestigen en doorgaan. U moet ook het betalingsplan van uw voorkeur selecteren. U ziet bijvoorbeeld: 4 betalingen elke twee weken tegen 0% APR

6 maandelijkse betalingen met rente. Zodra je een abonnement hebt gekozen en op doorgaan klikt, voeg je je bank- of creditcardgegevens voor Klarna toe. Sla uw kaartgegevens op, bekijk uw abonnement en klik op bevestigen en doorgaan. Klarna laat je dan de gegevens van je Klarna eenmalige kaart kopiëren. Als je klaar bent, verlaat je de pop-up in de Klarna-app om terug te gaan naar de winkel.

Houd er rekening mee dat alle stappen die je uitvoert direct in de Klarna-app worden uitgevoerd. Voeg vanuit het afrekenscherm van de winkelier in de Klarna-app een nieuwe betaalmethode toe. Klarna biedt dan aan om uw eenmalige kaartgegevens te plakken/toe te passen, of u kunt dit handmatig doen. Wat u ook kiest, voeg de kaart toe, kies uw factuuradres en plaats de bestelling. Dat is het!

Tik in het startscherm in Klarna op de optie In-store. Houd er rekening mee dat alle stappen die u uitvoert direct in de Klarna-app worden uitgevoerd. U wordt gevraagd om uw winkelkaart in te stellen. Dit is een eenmalig proces waarvoor een geldige bankpas of creditcard vereist is.

Je kaart heeft minimaal 25% nodig van het totale bedrag dat je hoopt uit te geven.

Amex- en prepaidkaarten worden niet geaccepteerd.

Zodra het instellen is voltooid, is uw winkelkaart beschikbaar in Apple Wallet.

U kunt dan winkelen bij elke terminal die Apple Pay accepteert. Druk op de knop Ja, ik ben klaar om te beginnen. Voer het bedrag in dat u wilt besteden en ga verder. Klarna kan een zachte kredietcontrole uitvoeren die geen invloed heeft op uw kredietscore.

Klarna zal ook je toestemming vragen om extra toe te voegen om verzendkosten en belasting te dekken. Klarna biedt zijn "Pay in 4" betalingsplanoptie aan met een link om meer details te zien. Mogelijk wordt u gevraagd uw bank- of creditcardgegevens voor Klarna in te voeren.

Als je dat al hebt gedaan, bekijk dan gewoon je plan en klik op bevestigen en doorgaan. Klarna maakt uw winkelkaart aan en laat u deze toevoegen aan uw Apple Wallet. Klik op Volgende en ga akkoord met de voorwaarden. Klarna laat je zien hoe je Apple Pay gebruikt en hoe lang de kaart geldig is. De meeste kaarten zijn slechts 24 uur geldig.

Klarna biedt vier betalingsopties, maar de duizenden retailers die Klarna-financiering aanbieden, hebben de vrijheid om te beslissen welke beschikbaar zijn voor hun klanten. Hier is een handige grafiek die de verschillen tussen elk Amerikaans abonnement opsplitst, inclusief de voorwaarden, het verschuldigde bedrag bij het afrekenen, rente en late vergoedingen.

Betaalplannen voorwaarden Te betalen bij het afrekenen Interesse Late vergoeding Betaal in 4 Betaal vier gelijke termijnen - elke twee weken. Zie juridische termen. Uw eerste termijn is verschuldigd. Het is het saldo gedeeld door vier. Geen interesse. Tot $ 7 Betaal in 30 Betaal 30 dagen niets en betaal dan het volledige saldo. Zie juridische termen. $ 0 Geen interesse. Geen late vergoeding. Maar als u niet het volledige bedrag betaalt, kunt u in gebreke blijven. Financiering

Betaal met een kleine lening variërend van 6 maanden tot 36 maanden. Zie juridische termen. $ 0 0% tot 29,99%; 19,99% voor standaardaankopen. Tot $ 35 Nu betalen Betaal met je pinpas of creditcard via de Klarna-app. Zie juridische termen. Volledige balans. Deze optie is ideaal wanneer u extra geld heeft en uw lening wilt afsluiten. Geen interesse. Niet toepasbaar.

Klarna is vaak gemakkelijker te kwalificeren dan een creditcard, want hoewel het een zachte kredietcontrole uitvoert, is er geen minimale kredietscore vereist.

Ja, dat is perfect als u moeite heeft om uw saldo of rekeningen bij te houden. Wanneer je een abonnement kiest, factureert Klarna automatisch je bankpas of creditcard.

Hier volgt een kort overzicht van de voor- en nadelen waarmee u rekening moet houden:

Pluspunten nadelen Financieringsopties zonder rente.

Gebruiksvriendelijke app, waar zelfs het afrekenen binnen wordt gedaan.

Werkt met duizenden winkels. Voert een zachte kredietcontrole uit (heeft geen invloed op uw kredietscore).

Rapporteert geen tijdige betalingen aan de kredietbureaus.

In de winkel verlopen eenmalige kaarten meestal binnen 24 uur.

Klarna is beschikbaar voor gebruik in de winkel bij meer dan 60.000 winkels, zoals Sephora, H&M, Macys en meer. Bekijk hier alle winkels die Klarna-financiering aanbieden.

Klarna is verkrijgbaar bij net zoveel, zo niet meer, online retailers, zoals Amazon, Walmart en Apple. Bekijk hier alle winkels die Klarna-financiering aanbieden.

Er zijn zeker - zoals Affirm , Afterpay en PayPay Pay in 4 .

Klarna kan je helpen iets te kopen dat je wilt, maar niet vooraf kunt betalen. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken bij Apple, Best Buy en andere winkels die de nieuwste technologie en elektronica verkopen. Wil je een iPad Pro? Geen probleem. De Pay in 4 of Pay in 30-plannen zijn waarschijnlijk ook de beste keuze, omdat ze geen rente in rekening brengen.