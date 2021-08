Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok heeft vandaag aangekondigd dat de app nog meer maatregelen neemt om jonge kinderen en tieners veilig te houden op zijn platform door DMs voor bepaalde gebruikers automatisch uit te schakelen en het licht uit te doen bij meldingen na een bepaalde tijd, afhankelijk van je leeftijd.

Een van de eerste grote veranderingen die het bedrijf aanbrengt, is het beperken van het aantal waarschuwingen en meldingen dat het naar zijn jonge gebruikers stuurt. Vanaf vandaag ontvangen gebruikers van de app van 15 jaar of jonger na 21.00 uur geen meldingswaarschuwingen, terwijl 16- tot 17-jarigen tot 22.00 uur pieptonen krijgen.

De verhuizing wordt niet zozeer gedaan om de jongeren van de wereld te helpen gemakkelijker te slapen, maar eerder een poging om nachtelijk pesten te bestrijden, dat de laatste tijd steeds meer een epidemie is geworden in online gemeenschappen - vooral die meestal bewoond door tienergebruikers.

Enkele van de andere, misschien drastischere veranderingen die het bedrijf aanbrengt, zijn de automatische privacy-instellingen die zijn ingeschakeld voor accounts voor gebruikers onder de 15 jaar. Die jeugdaccounts worden nu standaard ingesteld op privé, wat betekent dat hun videos niet algoritmisch zijn weergegeven op de For You-pagina van iemand anders, behalve de accounts waarvoor ze deze specifiek inschakelen. Verder hebben die accounts geen toegang tot de Stitch- of Duet-functies , dus sorry kinderen, maak je favoriete dans die je net op je FYP hebt gezien niet opnieuw totdat je wat ouder bent.

Een paar andere weetjes zijn onder meer het uitschakelen van het downloaden van videos op tieneraccounts (de app vereist dat gebruikers van 16 jaar en ouder hun privacy-instellingen controleren voordat andere gebruikers hun videos kunnen downloaden), en oudere tienergebruikers vragen om hun DM-instellingen te herzien wanneer ze voor het eerst een rekening op de app.

Het bedrijf benadrukte dat er "geen eindstreep" was voor het aantal kinderbeveiligingsfuncties dat ze van plan zijn te implementeren, dus het is veilig om aan te nemen dat dit niet de eerste keer is dat de explosief populaire video-app hier en daar een paar beveiligingswijzigingen aanbrengt.

Als je de afgelopen jaren onder een steen hebt geleefd en niet zeker weet waar TikTok over gaat, kun je hier alles lezen wat je moet weten.