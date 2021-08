Verdwijnende berichten standaard instellen op Signal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De gecodeerde chat-app Signal biedt een aantal privacyfuncties, waaronder Verdwijnende berichten . De WhatsApp-rivaal biedt al een tijdje Verdwijnende berichten aan - lang voordat WhatsApp dat deed - hoewel het nu mogelijk is om het zo in te stellen dat Verdwijnende berichten standaard zijn ingeschakeld voor nieuw gestarte chats.

Als u de functie standaard inschakelt, betekent dit dat alle berichten die binnen een nieuwe chat worden verzonden en ontvangen, automatisch worden verwijderd na de ingestelde tijd, die tussen de vier weken en 30 seconden kan zijn bij gebruik van de standaardopties, of minder bij het kiezen van een aangepaste optie .

Het is de moeite waard om in gedachten te houden dat de ontvanger altijd een screenshot van je chat kan maken - of een foto kan maken met een ander apparaat - en Verdwijnende berichten houden dat niet tegen, maar standaard inschakelen betekent in ieder geval dat berichten verdwijnen als je dat niet doet. t u wilt een geschiedenis van het gesprek op uw telefoon, of u wilt opslagruimte besparen.

Deze functie begeleidt u bij het standaard inschakelen van Verdwijnende berichten op Signaal. Als je meer wilt weten over Signal en de functies die het biedt, lees dan onze aparte functie.

Volg de onderstaande stappen om Verdwijnende berichten standaard in de Signal-berichtenapp in te schakelen:

Open de Signal-app Tik op je profielafbeelding in de linkerbovenhoek Tik op Privacy Tik op Standaardtimer voor nieuwe chats onder het menu Verdwijnende berichten Selecteer de duur

U kunt kiezen tussen 4 weken, 1 week, 1 dag, 8 uur, 1 uur, 5 minuten, 30 seconden of een aangepaste tijd.