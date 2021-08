Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Venmo , eigendom van PayPal, een mobiele app die u kunt gebruiken om geld naar anderen te sturen of zelfs geld te ontvangen, stelt Venmo-creditcardhouders nu in staat om automatisch cryptocurrency te kopen met hun cashback-inkomsten.

Venmo is een populaire service voor mensen die bijvoorbeeld een restaurantrekening willen delen of een vriend willen terugbetalen. Maar het biedt ook een "Venmo-creditcard", waarmee u, net als de Apple Card, tot 3% contant geld terug kunt verdienen op aankopen. Uw geld terug wordt rechtstreeks naar uw Venmo-account gestuurd om uit te geven of naar anderen te sturen. Maar nu kun je het gebruiken om cryptocurrency te kopen, of je kunt je geld automatisch terug converteren naar cryptocurrency.

Dit gebeurt allemaal rechtstreeks in uw Venmo-account.

Het is makkelijk. Volg deze stappen:

Open de nieuwste versie van de Venmo-app. Navigeer naar het startscherm van Venmo Credit Card in de app. Selecteer het tabblad Beloningen. Selecteer Aan de slag en ga akkoord met de voorwaarden Selecteer de crypto van uw keuze en bevestig deze.

Dat is het. Eenmaal ingeschakeld, wordt uw geld terug in uw Venmo-saldo onmiddellijk gebruikt om een crypto-aankoop te doen - geen andere stappen vereist. Het idee is dat het een set it and forget it-functie is. Het kan ook op elk moment worden in- of uitgeschakeld als u van gedachten verandert en het niet wilt gebruiken.

Er zijn geen transactiekosten wanneer u het geld dat u hebt verdiend met uw creditcardaankopen elke maand automatisch omzet in crypto.

De nieuwe optie wordt vanaf 10 augustus 2021 uitgerold naar Venmo-creditcardhouders.

