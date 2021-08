Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alsof je een andere app nodig hebt om verhalen te posten, test TikTok een eigen tijdelijke functie. De populaire video-app experimenteert met TikTok Stories, gespot door "social media consultant" Matt Navarra . Een woordvoerder van TikTok bevestigde de test ook aan de media.

TikTok Stories lijkt veel te werken op andere verhalenfuncties in apps zoals Snapchat of Instagram . Je kunt een nieuw verhaal maken door op een knop "maken" te tikken die is toegevoegd aan een nieuwe zijbalk met slide-over. U kunt bijschriften, muziek en tekst toevoegen. Het moeten wel videos zijn. Geen fotos.

TikTok Stories zijn ook te vinden in de nieuwe zijbalk. Daar zie je berichten die zijn gepost door accounts die je volgt. Of je kunt op de profielfoto van een persoon tikken om hun verhalen te laden. TikTok-verhalen duren 24 uur voordat ze voorgoed verdwenen zijn, zoals gewoonlijk, en je kunt er ook op reageren en reageren.

Vrij standaard spul.

TikTok lanceert naar verluidt de functie "een nieuwe manier om met je fans om te gaan". Maar het heeft niet onthuld hoe wijdverbreid de test van TikTok-verhalen is, laat staan of de functie een bredere release zal krijgen. TikTok vertelde The Verge: "We denken altijd aan nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan onze gemeenschap en de TikTok-ervaring te verrijken. . . Momenteel experimenteren we met manieren om makers extra formaten te geven om hun creatieve ideeën tot leven te brengen".

