Een direct bericht verzenden in Clubhouse met Backchannel

(Pocket-lint) - Gebruik je Clubhouse? Welnu, nu kun je in de app naar de DMs van andere gebruikers schuiven.

De sociale audio-app heeft een functie voor directe berichten gelanceerd. Het wordt Backchannel genoemd en is beschikbaar in de iOS- en Android-versies van de app. Momenteel staat Backchannel één-op-één chats, groepschats en de mogelijkheid om links te verzenden toe. Je kunt de DM-functie niet gebruiken om afbeeldingen of videos naar andere gebruikers te sturen, maar dat is blijkbaar in de maak, samen met andere functies. Er zal ook een tweede, optionele inbox beschikbaar zijn met al uw berichtverzoeken. Dit is wat je moet weten over Backchannel, inclusief hoe het werkt.

Backchannel is het nieuwe direct messaging-systeem van Clubhouse. Het idee is dat met Backchannel moderators met elkaar kunnen chatten, of mensen kunnen aansluiten na een evenement. Het maakt in feite alleen tekstgebaseerde gesprekken mogelijk in plaats van audio, en het houdt gebruikers in de app die anders naar een wedstrijdplatform zouden gaan om snel te chatten.

Wanneer u Backchannel gebruikt, kunnen mensen die u volgt u berichten sturen en hun berichten verschijnen op het hoofdtabblad. Anders gaan berichten van mensen die je niet volgt naar een aparte inbox. (Berichten van mensen die je niet volgt, gaan naar je Verzoeken-inbox.) De standaard is dat iedereen in Clubhouse je berichtverzoeken kan sturen. U kunt deze instelling echter uitschakelen en alleen berichten ontvangen van mensen die u volgt. Tik gewoon op de drie stippen bovenaan Backchannel. Gemakkelijk!

Tik op het vliegtuigpictogram onder aan het startscherm van de app en in kamers. Van daaruit kunt u uw berichten zien. U kunt ook nieuwe privé- of groepsberichten maken door op het pen-en-papierpictogram in de hoek te tikken.

Tik op het vliegtuigpictogram onderaan de app Tik op het pen- en papierpictogram in de hoek van Backchannel Zoek om de persoon te vinden die je zoekt om een nieuwe thread te maken. U kunt de mensen vinden die u volgt en de mensen die u volgen in zoekopdrachten. U kunt ook berichten verzenden door op het vliegtuigpictogram op het profiel van een gebruiker te tikken. Dit pictogram is alleen zichtbaar als de gebruiker berichten heeft ingeschakeld voor iedereen, of als ze je volgen.

Ga naar Backchannel. Tik op Verzoeken onder aan het scherm. Van daaruit kunt u erop tikken om de inhoud te zien, of ze niet openen.

De functie is nu beschikbaar voor iOS- en Android-gebruikers. Het lekte voor het eerst in juni.

