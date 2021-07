Ordnance Survey gaat het buitenleven gamificeren met AR

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ordnance Survey - jawel, de mensen die de kaarten maken - heeft aangekondigd dat het samen met gamestudio Preloaded werkt aan een augmented reality (AR)-game.

Ordnance Survey (OS) produceert kaarten die favoriet zijn bij velen die het buitenleven verkennen, met gedetailleerde papieren kaarten, een essentieel hulpmiddel voor iedereen die zich buiten de gebaande paden in het VK waagt.

Om bij de tijd te blijven, is OS overgestapt op digitale oplossingen, zoals apps en online kaarten, maar wil het zijn kerngegevens gebruiken om een nieuwe AR-wereld te stimuleren en zichzelf voor te stellen aan een nieuwe reeks gebruikers, zodat de kinderen zich kunnen vermaken als ze met het gezin op pad zijn. wandelingen.

"We willen kaarten leuk maken en geo-locatiegames en gamified-apps stellen hun spelers in staat om samen het buitenleven te visualiseren zoals ze hun omgeving willen ervaren en ermee omgaan", zegt Nick Giles, managing director van OS Leisure.

Augmented reality raakte de mainstream in 2016 met de lancering van Pokemon Go , die de kaarten van Niantic gebruikte. Vervolgens hebben we Harry Potter Wizards Unite gezien, gebaseerd op dezelfde kaarten - grotendeels gebaseerd op stedelijke omgevingen.

Voor Ordnance Survey is er een mogelijkheid om iets te bedenken dat verkenning van wandelroutes in populaire gebieden kan combineren met een soort wild. Hoewel OS de kaarten heeft (tenminste voor het VK), zal het voorgeladen zijn om er een soort spel van te maken en het aantrekkelijk te maken.

"We bevinden ons op een punt waar vooruitgang in AR en geospatiale technologieën ons in staat stelt om op volledig nieuwe en zinvolle manieren contact te maken met onze echte wereld. We zijn zo enthousiast om met Ordnance Survey samen te werken om het ware potentieel van locatiegebaseerd spelen naar familiepubliek in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten", zegt Phil Stuart, creatief directeur bij Preloaded.

Maar er is geen hint over wat de gameplay zou kunnen inhouden. Het succes van Pokemon Go komt neer op het feit dat het gebruik maakt van een enorm succesvolle franchise en dat is waar de uitdaging zal liggen.

Hopelijk geeft dit gezinnen iets anders te doen als ze van de natuur genieten, door degenen die het AR-spel spelen stilletjes te leren wat die kaarten betekenen, zodat ze in de toekomst beter zijn toegerust om ze te interpreteren en te navigeren met behulp van kaarten.

Ordnance Survey richt zich op 2022 voor de lancering van de eerste game.