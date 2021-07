Square maakt een hardware wallet en service voor bitcoin and

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Square, dat de Cash-app voor digitale betalingen van persoon tot persoon biedt, evenals de Square-creditcardlezer en het kassasysteem, kijkt nu naar bitcoin-hardwareportefeuilles als zijn volgende onderneming.

De hardwareleider van Square, Jesse Dorogusker, kondigde het nieuws op 8 juli 2021 via Twitter aan. Hij zei dat het bedrijf "heeft besloten een hardwareportemonnee en -service te bouwen om de bewaring van bitcoin meer mainstream te maken". De executive voegde toe: “We zullen vragen blijven stellen en beantwoorden in de open lucht. De reactie van deze gemeenschap op onze thread over dit project was geweldig - bemoedigend, genereus, samenwerkend en inspirerend."

We hebben besloten om een hardware wallet en service te bouwen om bitcoin custody meer mainstream te maken. We blijven vragen stellen en beantwoorden in de open lucht. De reactie van deze community op onze thread over dit project was geweldig - bemoedigend, genereus, samenwerkend en inspirerend. https://t.co/CHf9hAmKnn — Jesse Dorogusker (@JesseDorogusker) 8 juli 2021

CEO Jack Dorsey, die ook de CEO van Twitter is, plaagde vorige maand op Twitter dat Square overwoog er een te maken. Houd er rekening mee dat het bedrijf in 2018 is uitgebreid om gebruikers van de Cash-app bitcoin te laten kopen en verkopen. Dorsey heeft ook een fervente interesse in bitcoin, met zijn Twitter-bio waarin alleen staat: "#bitcoin".

Het is dan ook geen verrassing dat Square all-in gaat op een hardware wallet voor de cryptocurrency.

De prijs van Bitcoin is de afgelopen jaren enorm gestegen, maar veel mensen zijn nog steeds verbijsterd over wat het precies is - dus Pocket-lint heeft een uitgebreide gids die alles uitlegt wat je moet weten. De korte versie is: Bitcoin is een virtuele valuta die mensen in staat heeft gesteld om snel geld over de hele wereld te verplaatsen zonder centraal toezicht, waardoor een duizelingwekkende reeks nieuwe toepassingen mogelijk is. Iedereen kan Bitcoin bezitten en gebruiken, en het is eenvoudig om aan de slag te gaan.