(Pocket-lint) - TikTok test een manier waarop gebruikers direct kunnen solliciteren op banen bij bedrijven als Target en Chipotle met behulp van video-cvs.

De pilot, genaamd TikTok Resumes , is geïnspireerd op content op het platform die wordt gevonden via hashtags zoals #CareerTok. Bovendien is het een manier voor de app om zijn gebruikers van middelbare leeftijd mogelijk beter van dienst te zijn. TikTok zei dat meer dan 30 bedrijven video-cvs accepteren via de pilot, die loopt tot 31 juli 2021.

Target en Chipotle lijken op zoek naar werknemers op instap- en middenniveau om in hun winkels en magazijnen te werken, hoewel er enkele fulltime en zakelijke banen beschikbaar zijn. Shopify is bijvoorbeeld op zoek naar een senior data-engineer. Alo Yoga zoekt een manager voor sociale media, Detroit Pistons wil een videoproducent en Allrecipes zoekt een cameraman. Er lijkt dus een mengelmoes van mogelijkheden beschikbaar te zijn voor TikTok-gebruikers.

Zelfs WWE neemt supersterren aan.

Gebruikers moeten een video-cv maken en posten op TikTok en deze vervolgens via de app naar recruiters sturen. TikTok waarschuwt dat sollicitanten geen persoonlijke contactgegevens zoals e-mailadressen in openbare videos mogen opnemen. Voorbeelden van TikTok-video-cv s vind je hier.

