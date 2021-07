Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heb je ooit een TikTok-video bekeken en iets belangrijks gemist dat in een fractie van een seconde gebeurde? Of misschien wil je gewoon doorspoelen naar het einde om de grote onthulling te zien? Natuurlijk, TikTok- videos zijn niet zo lang, maar het kan ongelooflijk vervelend zijn om een hele video opnieuw te bekijken of te bekijken als je gewoon het belangrijkste wilt zien. Gelukkig heeft de app een oplossing bedacht: gebruikers kunnen nu videos terugspoelen of vooruitspoelen.

TikTok heeft stilletjes een nieuwe functie voor zijn mobiele app uitgerold waarmee je vooruit of terug kunt gaan op zijn videos. (Pocket-lint was in staat om de functie in de TikTok voor iOS-app te testen en te gebruiken. Maar toen we probeerden toegang te krijgen tot de functie op Android, was deze nog niet beschikbaar, dus het is mogelijk dat deze nog niet voor alle gebruikers is uitgerold .)

Als je wilt zien of de mogelijkheid om een TikTok-video terug te spoelen of vooruit te spoelen voor jou beschikbaar is, en misschien zelfs de functie wilt gebruiken, volg dan deze stappen:

Open de nieuwste versie van de TikTok mobiele app. Zoek tijdens het afspelen van een TikTok-video naar een witte lijn onderaan. Het is mogelijk niet beschikbaar bij echt korte videos, dus zoek het op bij langere videos.

Je zou moeten zien dat de lijn iets dikker wordt naarmate de video vordert. Probeer de dikke witte lijn met uw vinger aan te raken. Het wordt gemarkeerd en er verschijnt een stip om aan te geven hoe ver je in de video bent. Druk op de stip en blader naar links om terug te spoelen of blader naar rechts om snel vooruit te spoelen.

En dat is het! Je kunt nu rondspringen in een TikTok.

