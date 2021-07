Wat zijn Slack Huddles en hoe werken ze?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slack introduceert een functie voor alleen audio die is ontworpen om de ervaring na te bootsen van iemand of een groep mensen die op het werk langs uw bureau stoppen om een vraag te stellen of een probleem op te lossen. Slack, genaamd Huddles, zei dat het bedoeld is om "de spontane en informele discussies die je op kantoor mist opnieuw te creëren".

Om je te helpen een idee uit te werken, bij te praten met een collega, debriefing na een grote vergadering of een informeel gesprek met je collegas aan te gaan, heeft Slack Huddles bedacht, iets dat het beschreef als een "lichtgewicht audio-first manier om live-gesprekken te starten". Het idee is dat je met slechts één klik in Slack een huddle kunt starten in elk kanaal of direct bericht. Iedereen in dat kanaal of die DM kan naar believen meedoen of de huddle verlaten.

Huddles geven je een pauze van het feit dat je voor de camera staat en nemen het gedoe weg van het moeten onderhandelen over drukke kalenders.

Slack Huddles kan maximaal 50 deelnemers hebben. Iedereen in een gesprek kan deelnemen aan een huddle zodra het begint. Je ontvangt een uitnodiging om mee te doen als er een start in een DM.

Wanneer je deelneemt aan een huddle vanaf je bureaublad, kun je je scherm delen en live ondertiteling in het Engels inschakelen (meer talen zijn in de maak). Houd er rekening mee dat in Slack Connect-kanalen en DMs mensen van andere organisaties toegang moeten hebben tot Huddles om ze te starten of eraan deel te nemen.

Open Slack op uw bureaublad. Open een kanaal of DM. Klik op de koptelefoonschakelaar in de linkerbenedenhoek van uw zijbalk. Zodra de huddle is begonnen, kunt u: Klik op de microfoonpictogram om je microfoon te dempen

om je microfoon te dempen Klik op het schermpictogram om uw scherm te delen

om uw scherm te delen Of klik op het pictogram mensen toevoegen om specifieke mensen voor de huddle uit te nodigen. Live ondertiteling inschakelen: Klik op de naam van de persoon die actief aan het praten is in de linkerbenedenhoek van uw scherm.

Klik op de drie stippen pictogram.

Selecteer Ondertiteling inschakelen .

Open Slack op uw mobiele apparaat. Open een kanaal of DM. Tik op het antennepictogram in de rechterbovenhoek van het scherm. Zodra de huddle is begonnen, kunt u: Tik op het microfoonpictogram om je microfoon te dempen

om je microfoon te dempen Of tik op het pictogram mensen toevoegen om specifieke mensen uit te nodigen voor de huddle

Om een huddle te verlaten, klik op de hoofdtelefoonschakelaar in de benedenhoek van uw zijbalk.

Tik op het kanaal of de DM waar de huddle plaatsvindt op de antennepictogram in de rechterbovenhoek van het scherm. Tik vervolgens op Verlaten .

Wanneer je een huddle-uitnodiging ontvangt, klinkt er een meldingsgeluid en zie je de uitnodiging in de benedenhoek van je zijbalk.

Klik op de knop Deelnemen in de melding in uw zijbalk. Zodra je lid bent geworden, kun je: Tik op het microfoonpictogram om je microfoon te dempen.

Tik op de bannermelding boven aan je scherm. Of tik op Deelnemen in de uitnodiging. Zodra je lid bent geworden, kun je: Tik op het microfoonpictogram om je microfoon te dempen.

Wanneer iemand een huddle is begonnen in een kanaal of DM waartoe je behoort, zie je een blauw antennepictogram naast de kanaalnaam in je zijbalk.

Klik vanuit een kanaal of DM op de hoofdtelefoonschakelaar in de zijbalk. Zodra je lid bent geworden, kun je: Tik op het microfoonpictogram om je microfoon te dempen.

Van de Tik op het tabblad Start op het antennepictogram naast een kanaal of DM. Tik op Deelnemen .

Vanaf 30 juni 2021 wordt Slack Huddles geleidelijk uitgerold naar gebruikers met de betaalde abonnementen van Slack. Begin augustus 2021 hebben alle klanten toegang tot Huddles.

Check out Slacks FAQ hub, blog posts op Huddles of onze Slack trucs gids .

