24 grappige internetafbeeldingen die meer uitleg nodig hebben

(Pocket-lint) - We zijn in een grappig internetkonijnenhol vol hilarische fotos terechtgekomen die op het eerste gezicht helemaal nergens op slaan - op een totaal hilarische manier.

Het internet staat vol met prachtige en grappige afbeeldingen, van gekke memes tot grappige fotos van huisdieren , maar dit is van een heel ander niveau. Je zult hier allerlei lachwekkende nonsens zien die je ofwel je hoofd krabben of een goede lach bezorgen.

Gevaarlijke demon hond

Wat gebeurt hier? De beste vriend van de mens heeft op de een of andere manier een zwaard te pakken gekregen en kijkt misnoegd.

Misschien hebben deze dronken jongens een hellehond opgeroepen (en toen boos gemaakt).

Cheetah en de politie

Weet u waarom ik u overreden heb, meneer?

"Hè?"

Weet je hoe snel je ging?

Deze foto heeft zeker meer context nodig en we vinden het leuk om ons voor te stellen wat er zou kunnen gebeuren. Hoewel we vermoeden dat het misschien gephotoshopt is.

Mario!

Dit ziet eruit als een van die onverklaarbare stockfotos die volkomen onlogisch is en voor een zeer specifieke zoekopdracht waar niemand naar zal zoeken.

Mario vermaakt zich in ieder geval prima.

Koe transport

Wat is hier aan de hand dan? Een koe die met een kraan in een boot wordt vervoerd? Gebeurt dit veel of begint deze kerel aan zijn eigen ark van Noach?

Boris Johnson op een schommel

De Britse premier Boris Johnson is vaak betrapt op het doen van allerlei rare en prachtige dingen. Maar we hebben geen idee wat hier gebeurt. Het kleine kind op de achtergrond begrijpt het ook niet.

Ninja schildpad ontsnapping

Een van de Teenage Ninja Mutant Turtles is ontsnapt uit het riool en richt een ravage aan in de badkamer van deze arme ziel.

Duidelijk een geval van teveel pizza.

IJsbeer express

Niets te zien hier, alleen een ijsbeer die het openbaar vervoer haalt. De dames die in de buurt op de stoep staan, lijken niet op afstand gefaseerd door het uiterlijk van het enorme beest dat het voertuig verlaat, dus we nemen aan dat er een geweldig lokaal verhaal over is.

slapende herten

Ja, je bent getuige van een hert dat nonchalant slaapt. Niets bijzonders, behalve wanneer je je realiseert dat ze achter in een auto een dutje doen. Waarom? Waar zijn ze geweest? Waar gaan ze heen?

Jedi pizza-krachten

Als je gezegend was met de Force, zou je je krachten dan voor goed of kwaad gebruiken? Of zou je ze gewoon gebruiken om pizza te eten zonder rommelige vingers te krijgen?

Hond houdt van marsen

Deze hond ziet eruit alsof hij het erg naar zijn zin heeft. Hij geniet duidelijk erg van deze mars. We hopen het in ieder geval.

Oma op wielen

Hier is een dame die wordt begeleid door een paar serieus uitziende mensen. Ze staat ook op wielen in plaats van op benen, wat vrij ongebruikelijk is.

tandheelkundige ongelukjes

Deze ontevreden persoon was duidelijk niet zo aardig voor het tandheelkundige werk dat ze kregen en besloot hun auto aan de zijkant van de kantoren te parkeren. Maar hoe?

Opvoeden is moeilijk

Ouderschap is zwaar en soms heb je gewoon even een pauze nodig. We hebben het allemaal weleens meegemaakt. We weten niet zeker of we in een positie zijn geweest waarin we ons kind aan de muur zouden vastplakken, maar we zijn in de buurt gekomen.

Badkamer brood

Deze jonge kerel wordt blijkbaar overweldigd door een onnodig aantal sneetjes brood die op de een of andere manier hun weg naar deze badkamer hebben gevonden.

Helaas, het verhaal erachter is pure fictie, want het blijkt slechts een still uit een film genaamd "The Adventures of Foot Boy" te zijn.

Koeien willen gewoon plezier hebben

Deze koe is volkomen teleurgesteld. Het enige wat ze wilden was het simpele plezier om op een trampoline te kunnen springen, maar het was duidelijk niet gebouwd om hun gewicht te ondersteunen. Vreselijk verdrietig.

De definitie van chillen

Wat doe je als je een overmatige hoeveelheid zwemkleding hebt die te heet is om te dragen? Bewaar ze blijkbaar in de koelkast.

Skateboarding President

Gewoon je gemiddelde dag in de politiek met de Opperste Leider van Noord-Korea, Kim Jong-un die Donald Trump schijnbaar leert skateboarden.

Ga naar buiten en speel

Dit lijkt erop dat een kind zijn ouders te serieus heeft genomen toen ze hem zeiden dat hij naar buiten moest gaan om te spelen in plaats van de hele dag in de deur te zitten computerspelletjes te spelen.

Ze krijgen in ieder geval voldoende frisse lucht.

Snelle wielen

We weten niet zeker of deze manier van vervoer erg veilig of legaal is, maar het is vermakelijk om naar te kijken.

Duiker in de metro

Misschien verwacht deze kerel dat de metro overstroomt en het treinsysteem plotseling een onderwateraangelegenheid wordt.

We zijn er vrij zeker van dat het verontrustend zou zijn om een man in volledige duikuitrusting in de trein te zien.

Roken!

We hebben gehoord van gerookt vlees, maar dit is gewoon belachelijk.

Was je handen

We weten niet zeker wat hier aan de hand is, maar het is zeker iets vreemds.

We raden af om je handen te wassen in deze badkamer.

Te veel hotdogs

Deze jongen heeft een probleem. We weten niet zeker wat het is, misschien houdt hij niet van hotdogs of heeft hij er gewoon te veel op? Of is hij misschien veganist?

Hoe het ook zij, het hondje op de achtergrond lijkt een geweldige tijd te hebben.

Niet onder de indruk kat

Terwijl de andere kerel erg overstuur leek door de hotdogs, lijkt deze kat totaal niet onder de indruk van het geheel.

Iemand suggereerde dat ze misschien hadden deelgenomen aan een hotdog-eetwedstrijd en gewoon wachtten om te beginnen. Concentreren terwijl je dat doet.

Geschreven door Adrian Willings.