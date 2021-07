Waze voegt navigatiestemmen en pictogrammen voor katten en honden toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als het Ferrari-icoon het gewoon niet meer doet en je sociale status van Waze een update nodig heeft, net op tijd voor een zomerse roadtrip, staat Waze voor je klaar. Het heeft twee nieuwe pictogrammen geïntroduceerd om u te herinneren aan wat het belangrijkste is in ons leven: onze harige vrienden.

De huisdierenthemas zijn slechts een beperkte tijd beschikbaar en bieden niet alleen een pictogram, maar ook stemmen die de persoonlijkheden van onze favoriete huisdieren omvatten.

Er is de Meow Mobile, die voorspelbaar dubieus en brutaal is - blijkbaar ook springerig, wat misschien niet geweldig is om te rijden. Dan is er de Woof Wagon, wiens stem vrolijk en opgewonden is.

We vragen ons af welke mensen zullen kiezen - zijn meer van de gebruikers hondenmensen of kattenmensen? Zal het hebben van een hond in de auto helpen bij het bepalen van de keuze, waardoor katten een aanzienlijk nadeel krijgen? Of, omdat de kat thuis wordt gelaten, betekent dit dat gebruikers de kat zullen kiezen om mee te nemen, al was het maar in de geest? De tijd zal het leren.

Waze was altijd een levensvatbaar alternatief voor de kaartservice van Google, met het voorbehoud dat het door gebruikers werd gegenereerd. Alle waarschuwingen en verkeersinformatie waren gebaseerd op gegevens en rapporten van andere gebruikers. Hierdoor biedt het een aantal interessante functies, zoals een waarschuwing voor objecten op de weg, en durven we te zeggen waarschuwingen over stiekeme politie die zou kunnen controleren op onwettig snelle chauffeurs.

Bekijk onze tips en trucs voor Waze als je zin hebt om te ruilen voor de schattige beestjespictogrammen in plaats van de Google-stip.

Geschreven door Claudio Rebuzzi. Bewerken door Rik Henderson.