(Pocket-lint) - Zoom heeft aangekondigd dat het Karlsruhe Information Technology Solutions zal overnemen, een startup die zich richt op realtime vertaling.

Het Duitse bedrijf, bekend als Kites, ontwikkelde oorspronkelijk zijn machine learning-technologie om klassikale studenten te helpen bij het lesgeven in het Engels.

Nu geeft Zoom aan dat de technologie zal helpen bij het leveren van verbeterde communicatie tussen mensen die verschillende talen spreken.

Het videoconferentieplatform maakt al realtime transcripties mogelijk, hoewel deze beperkt zijn tot mensen die in het Engels praten - en zelfs Zoom zelf via de ondersteuningspagina dat de huidige transcripties mogelijk niet nauwkeurig zijn.

We hopen dat Kites kan helpen om Zooms vertaling naar een hoger niveau te tillen.

"We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om onze gebruikers blij te maken en de productiviteit van vergaderingen te verbeteren, en MT-oplossingen zullen de sleutel zijn in het verbeteren van ons platform voor Zoom-klanten over de hele wereld", zegt Velchamy Sankarlingam, president van product en engineering bij Zoom in de officiële aankondiging van het bedrijf .

Natuurlijk, aangezien de opname de afgelopen 12 - 18 maanden dramatisch is toegenomen als gevolg van de wereldwijde pandemie, gaat de aankoop ook in hoge mate over het behouden van het momentum en het voorblijven van rivalen. Ciscos Webex, Google Meet en Microsoft Teams zijn allemaal nog steeds zeer haalbare alternatieven voor bedrijven om te overwegen, en de strijd om dominantie over de videoconferentieruimte is nog lang niet voorbij.

Er werden geen financiële voorwaarden uiteengezet in de aankondiging , hoewel Zoom merkte op dat het Kites-team na de overname in Duitsland zal blijven, waar het ook overweegt een onderzoekscentrum te openen.

