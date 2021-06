Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heb je er ooit genoeg van om door de duizenden producten op ASOS te bladeren op zoek naar wat inspiratie, of te staren naar wat je in je garderobe hebt en te besluiten dat je niets hebt om aan te trekken?

Dat is waar diensten zoals Stitch Fix binnenkomen. Hier is alles wat u moet weten over Stitch Fix, inclusief wat het is, hoe het werkt, de betrokken merken en hoeveel het kost.

Stitch Fix is een online persoonlijke stylingservice voor mannen en vrouwen, beschikbaar in het VK en de VS. Het bestaat al sinds 2011 en heeft meer dan een miljoen gebruikers.

Gebruikers vullen een stijlprofiel in, waarna een van de persoonlijke stylisten van het Stitch Fix-team items uitkiest die passen bij uw smaak en budget, evenals eventuele behoeften die u hebt vermeld in de notitie voor stylist-sectie, zoals een bruiloft of feest waar je een outfit voor nodig hebt.

Je "Fix" komt met vijf items op een door jou vastgestelde datum, samen met een briefje met verschillende stylingtips, zodat je erachter kunt komen hoe je de verschillende stukken moet dragen. Nadat de Fix is afgeleverd, heb je zeven dagen de tijd om de onderdelen thuis te passen en alles wat je niet bevalt terug te sturen.

Er zit ook een prepaid retourlabel in de doos, maar als je geen gebruik wilt maken van de aangeboden service, zijn er alternatieven die je kunt gebruiken op de Stitch Fix-website. Je kunt kiezen of je je aanmeldt om een reguliere Fix te ontvangen, zoals maandelijks, of op aanvraag.

De eerste stap van Stitch Fix is het invullen van het stijlprofiel, wat ongeveer 10-15 minuten duurt en vragen stelt over uw maten, budget en het soort stijlen dat u leuk vindt. De Stitch Fix-app stuurt u meldingen om verschillende stijlen tussen uw Fixes te beoordelen, zodat de stylisten een beter idee krijgen van wat u leuk vindt. Deze kun je wel uitzetten.

Nadat je het stijlprofiel hebt voltooid, moet je de gewenste datum kiezen waarop je je Fix-bezorging wilt ontvangen. Wanneer de stylist je items begint te plukken, betaal je de stylingkosten van £ 10/$ 20, die vervolgens worden afgetrokken van alles wat je bij de Fix koopt.

Voordat je Fix wordt verzonden, ontvang je een shortlist met opties en heb je 30 uur om vijf items uit te kiezen. Als je minder dan vijf items kiest, kiest je stylist nieuwe items om je Fix te voltooien en kun je ervoor kiezen om de shortlist helemaal niet te bekijken en in plaats daarvan een verrassing te krijgen.

Als je je Fix krijgt, heb je de mogelijkheid om alles thuis te passen en heb je zeven dagen om te kiezen wat je wilt houden en wat je terug wilt sturen.

Als je eenmaal hebt besloten, log je in op je Stitch Fix-account en kies je wat je houdt en terugstuurt, en geef je feedback over de items. U krijgt 20 procent korting als u alle vijf artikelen in het VK koopt en 25 procent in de VS.

Zodra u afrekent, worden er kosten in rekening gebracht voor de items die u bewaart, indien van toepassing, en u hoeft alleen maar de doos weer te sluiten, het prepaid retourlabel op de doos te plakken - of een andere af te drukken - en deze mee te nemen naar de respectievelijke afleverpunt, of het nu een postkantoor of Hermes-winkel in het VK is, of een USPS-postbus in de VS. Als je iets niet leuk vindt, betaal je alleen de initiële stylingkosten. Je moet ervoor zorgen dat alle labels nog op de artikelen zitten die je retourneert.

Je kunt dan kiezen of je dezelfde stylist wilt voor je volgende Fix - als je er een hebt geboekt, een nieuwe stylist of Stitch Fix vertellen dat je het niet erg vindt en zij zullen voor je kiezen.

In de VS wordt je ook iets aangeboden met de naam Your Shop, een online winkel waar je direct stukken kunt kopen wanneer je maar wilt uit een lijst met samengestelde items die allemaal passen bij jouw stijl, maat en budget.

Stitch Fix biedt meerdere merken, met kledingstukken variërend van gemiddeld £ 40 tot gemiddeld £ 160 in het VK en tussen $ 25 en $ 500 in de VS. Normaal gesproken krijg je alleen items die in de buurt komen van het budget dat je in het stijlprofiel hebt geselecteerd, dus je zou geen jas van £ 150/$ 150 in je Fix moeten krijgen als je zei dat je normaal gesproken slechts £ 50/$ 50 zou betalen voor een jas .

Hier is een lijst van enkele van de Stitch Fix-merken in het VK en de VS. Er zijn meer dan 60 in het VK en meer dan 1000 in de VS:

Alle heiligen

Baas

Baum und Pferdgarten

Mint Fluweel

Rag & Bone

Gant

Michael Kors

Marella

Fase acht

Mango

Samsoe

Oase

Hobbs

Ted Baker

Magazijn

Fluitjes

Maison Labiche

Paige

Moesson

Boden

Tijger van Zweden

Uitrusting

Scotch & Soda

Calvin Klein

Gewoon Cavalli

Jack wolvenhuid

Vrije mensen

Franse connectie

J Merk

joule

Matt en Nat

Zweterige Betty

Karen Millen

Joie

Tommy Hilfiger

2DEDAG

Kast Londen

Crewkleding

Damsel in een jurk

DAG ET

DL1961

Emily & Fin

Vlag en volkslied

Gestuz

Grote vlaktes

Ilse Jacobson

in slijtage

Verloren Inkt

Louche

Mavi

Mos CPH

Originele pinguïn

Geselecteerde vrouw

Geselecteerde Homme

Zes Ames

Ondergedompeld in luxe

Storm & Marie

Sugarhill Brighton

Vero Moda

Victoria

Winser Londen

YAS

Toms

Kate Spade

John Varvatos

Stitch Fix is geen abonnementsservice als zodanig, dus er is geen maandelijkse vergoeding, of in ieder geval geen traditionele maandelijkse vergoeding.

Als je je aanmeldt, kies je hoe vaak je een Fix wilt ontvangen, met elke 2-3 weken, elke maand, om de maand, elke drie maanden en op aanvraag alle opties. Je kunt dit echter op elk moment wijzigen en een Fix terug, vooruit of helemaal overslaan, afhankelijk van wat je misschien aan de hand hebt. Je kunt je Stitch Fix-abonnement ook op elk moment opzeggen.

Voor elke Fix betaal je een stylingvergoeding van £ 10 of $ 20, maar deze wordt ingewisseld voor alles wat je bij de Fix koopt. Elke Fix bevat vijf items, hoewel Kids Fixes in de VS er tussen de 8 en 10 hebben.

Beste vroege Amazon Prime Day 2021-deals: topdeals in de VS nu beschikbaar Door Maggie Tillman · 15 juni 2021 · Hoewel Prime Day 2021 nog een paar dagen verwijderd is, verzamelen we de beste vroege koopjes die we op Amazon hebben gezien.

Stitch Fix is beschikbaar voor dames in de maten 6-18 van het VK en de maten XS-XXL in de VS, en plusmaten in de maten 14W-24W, 1X-3X.

Stitch Fix is ook beschikbaar voor heren in de maten S-XXL, taille 28-38 en binnenbeenlengte 30-34 in het VK en XS-3XL, taillematen 28-48, lange overhemden en binnenbeenlengte 28-36 in de VS.

Stitch Fix is momenteel niet specifiek beschikbaar voor tieners of kinderen in het VK. In de VS wordt er gezorgd voor grote maten en kinderen, evenals voor zwangerschap, klein, groot en lang. De kindermaten in de VS variëren van 2T-18.

We gebruiken Stitch Fix om de maand en we hebben zowel de heren- als damesboxen bij ons thuis. Er moet nog een tijd zijn dat we niet ten minste één item uit de Fix hebben bewaard, vaak meer dan de helft.

We houden van Stitch Fix voor het vinden van items die we anders misschien niet zouden zijn tegengekomen, en we hebben de kwaliteit van alle kleding in onze Fixes tot nu toe als uitstekend ervaren.

Hoewel u richtlijnen opstelt met betrekking tot hoeveel u bereid bent te besteden aan verschillende items, zoals t-shirts of jurken wanneer u zich aanmeldt, vinden we soms dat dingen een beetje duurder zijn dan we bereid zouden zijn te betalen wanneer zij komen aan. Dat gezegd hebbende, er zijn momenten waarop we zo veel van iets hielden dat we het uiteindelijk toch hebben gekocht.

Het is naar onze mening zeker de moeite waard om Stitch Fix minstens één keer te proberen, want zelfs als je een shirt of een jurk krijgt waar je dol op bent, is dat beter dan geen. Bovendien is het een spannende dag wanneer de Stitch Fix-doos arriveert.

Stitch Fix is beschikbaar in de VS en het VK. Je kunt het in een browser gebruiken of de app voor iOS downloaden. Er wordt gewerkt aan een Android-app. We raden aan om de iOS-app te gebruiken als je een iPhone hebt, omdat dit alles een beetje gemakkelijker maakt.

Stitch Fix biedt cadeaubonnen aan in de VS, die je cadeau kunt doen en de ontvanger kan deze vervolgens gebruiken voor alles wat ze kopen bij hun volgende Fix. Cadeaubonnen zijn momenteel niet beschikbaar in het VK.

Als u Stitch Fix wilt annuleren zodat u ze niet meer krijgt, wijzigt u uw Fix-frequentie in On Demand. Dit betekent dat je elke Fix afzonderlijk moet boeken wanneer je maar wilt.

Tik in de iOS-app op Account in de rechterbenedenhoek en selecteer Fix Frequency & booking. Tik vanaf hier op de pijl die aangeeft hoe vaak je een Fix krijgt en selecteer Op aanvraag: ik boek elke Fix.

Log op de Stitch Fix-website in op uw Stitch Fix-account en tik op de drie stippen in de rechterbovenhoek. Tik vanaf hier op Account en scrol omlaag naar Fix Frequency en tik op Fix Frequency beheren. U kunt vervolgens Ik wil geen automatische fixes meer ontvangen selecteren.

Stitch Fix heeft verschillende concurrenten, waaronder Personal Shopper van Prime Wardrobe in de VS. Er is ook onder andere Thread, Nordstrom Trunk Club en Lookiero.

Ze bieden allemaal een soortgelijk idee, maar merken en prijzen variëren.

Geschreven door Britta O'Boyle.